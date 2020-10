Varias entidades agrarias del Camp d'Elx reivindican que el Ayuntamiento ponga en marcha la ordenanza rural para aclarar los conflictos entre propietarios por el deslinde de terrenos y el uso de caminos, sendas y veredas con el fin de evitar que los afectados tengan necesariamente que recurrir al código civil y al juzgado. La Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d'Elx (ADR) asegura que hace seis años ellos mismos elaboraron el borrador de esta futura normativa local para que a nivel municipal pudiese estudiarse y aplicarse. Sin embargo, desde la pasada legislatura y hasta la fecha no ha entrado en vigor esta normativa ni ninguna otra que ponga orden a los usos y costumbres rurales para conocer, por ejemplo, de qué forma realizar las plantaciones y que sirva de guía también para que se cuiden las parcelas y no se conviertan en focos de plagas que perjudiquen a los demás.

De igual modo, desde ADR indican que con este instrumento el Consistorio podría acogerse para actuar de oficio a la hora de arreglar terrenos de forma subsidiaria si el propietario se despreocupa. «Un Ayuntamiento que gestiona 326 kilómetros se merece una ordenanza de medio rural. Sería clara como se propuso con un órgano de mediación con el que se evitarían problemas cuando se invaden caminos y no se respetan lindes», asegura Pascual Serrano, presidente de ADR. Desde el colectivo reprochan que el campo no funciona como debería en parte porque a nivel municipal no se ponen los medios técnicos y de personal para que puedan servir de tramitadores de quejas, recursos y ayudas.

Desde la Unió de Llauradors de Elche entienden que esta ordenanza sería un respaldo para que los conflictos se solucionen por la vía extrajudicial sin que sólo se tenga que poner de referencia la legislación nacional y determinados derechos se dimensionen atendiendo a las circunstancias locales. También se dan otros problemas, que no suelen llegar al juzgado, que se desprenden por la quema agrícola. En el Camp d'Elx se han ido minando el número de terrenos con fines agrícolas y han aumentado las zonas residenciales que tienen que convivir con la incomodidad del humo. Según Santiago Pascual Escolano, secretario de la Unió, apuestan, incluso, por que se de más publicidad al consejo agrario y se descentralice del Ayuntamiento para que el agricultor sienta el apoyo cercano. Por otro lado, explican que cuando surge un conflicto se tienen que retrotraer a la época en la que se generó el derecho por lo que esta normativa serviría para actualizar a las circunstancias del momento.

Lo cierto es que hoy por hoy el Consistorio no cuenta ni con este instrumento ni con una oficina específica que se encargue de, al menos, tramitar la problemática de los agricultores o propietarios de parcelas, así como las ayudas a las que pueden optar. Desde la concejalía de Desarrollo Rural se desligan de la ordenanza y señalan que antes de sacarla adelante debería estudiarse qué se pretende regular en concreto y que no esté ya recogido por otras normativas. Felip Sànchez, edil del área, baraja que incluso antes de tramitar este documento podría ser más sencillo constituir mecanismos de arbitraje. El edil explica que en la actualidad son muchas veces los alcaldes pedáneos quiénes median con la policía o las asociaciones agrarias para resolver las divergencias en el campo.