El PP de Crevillent critica que desde que se constituyó la nueva corporación aún no se ha creado la Comisión Especial del Agua para hacer el seguimiento del servicio y el control sobre la gestión del suministro en el municipio. El portavoz adjunto y exalcalde, César Asencio, solicita al tripartito que los asuntos que se deberían tratar en esta comisión pasen a los de Hacienda «para que se plantee pronto una solución con la que los ciudadanos no tengan que pagar más por la acumulación de la facturación» Desde el PP aseguran que hay malestar entre los vecinos porque al parecer, según los populares, la lectura de anteriores trimestres no se efectuó con mediciones reales de consumo, sino con estimaciones, por lo que al realizarse ahora la lectura de los contadores con la medición real atrasada, están apareciendo recibos incrementados en el consumo facturado», algo que según este grupo de la oposición constató el ejecutivo local en la pasada comisión de Obras y Servicios.

Por ello, desde el PP plantean que se promedie el incremento real de consumo producido en los trimestres anteriores en los que se efectuó una estimación, «para hallar el precio medio de la tarifa en cada trimestre, devolviendo a los usuarios el exceso facturado en el 2° trimestre y regularizando con la Entidad de Saneamiento el canon devengado de más y con el Ministerio de Hacienda el exceso de IVA repercutido».La edil de Servicios Públicos, Noemí Candela, asegura que el Ayuntamiento ha atendido todas las peticiones ciudadanas y después les ha derivado a la concesionaria del servicio que es la competente para revisar facturas.

De igual forma, desde el ejecutivo local justifican que no se haya celebrado la comisión del agua por retrasos administrativos debido a la pandemia de covid-19, y aclaran, aún y así, que está pendiente la revisión de esta subida del precio del agua. Cargan contra el PP porque en el anterior mandato sólo convocaron una vez esta mesa que ahora demandan.