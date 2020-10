El final del hotel de Arenales puede estar un poco más cerca. Después de que hayan pasado casi cuatro meses desde que el Servicio Provincial de Costas ordenase el derribo de la obra nueva del complejo, que fue declarada ilegal, y teniendo en cuenta que la empresa Princesol no lo ha llevado a cabo, la administración pública ha puesto en marcha los trámites para tirar abajo la obra nueva de forma subsidiaria. Es decir, Costas, tal y como advirtió en la orden de derribo, está dispuesta a tirar abajo las nuevas construcciones de hormigón que se levantaron durante los escasos meses en los que la obra estuvo en marcha, pasando posteriormente la factura a la empresa Princesol.

Así lo confirmaron desde el Ayuntamiento de Elche, que están en contacto permanente con el Servicio Provincial de Costas, según explicó la edil de Urbanismo, Ana Arabid, «para tratar de facilitar todo lo que esté en nuestra mano y acabar con este asunto».

El proceso no se antoja fácil ya que el complejo actual está compuesto por una parte de edificaciones nuevas, que son las que fueron declaradas ilegales por Costas, y por las antiguas construcciones, que son las que permanecen en pie de forma legal, a pesar del aspecto ruinoso que presentan.

La resolución del Servicio Provincial de Costas del pasado mes de junio solo se pronuncia sobre la obra nueva, que es lo que se considera como «obra no autorizada», y en ningún momento entra a valorar que se debe hacer con los restos que quedan en pie del complejo original. En la zona no se entendería que se echase abajo la obra nueva y quedasen en pie las ruinas del hotel.

Por este motivo, desde el departamento municipal de Urbanismo admiten que están muy pendientes de los pasos que se dan desde Costas para, posteriormente, dar con la fórmula legal adecuada que permita ejecutar la demolición de los restos del edificio de forma subsidiaria si no se consigue que lo haga voluntariamente Princesol.

El propio alcalde de Elche, Carlos González, recordó cuando Costas emitió la resolución ordenando el derribo de la obra nueva, que la empresa tiene concedida desde marzo de 2017 una licencia para derribar la parte antigua del inmueble, por lo que le pidió expresamente que echase abajo todo el complejo. Sin embargo, las cosas siguen como en junio.

Concretamente, Princesol solicitó hace varios años la licencia para derribar la parte antigua alegando «riesgo de colapso del inmueble e inseguridad para los viandantes». Y atendiendo a estos motivo Carlos González exigió que el inmueble desaparezca de Arenales y dé paso a un nueva etapa en la pedanía costera.

El objetivo del primer edil ilicitano pasaba a principios de verano porque la empresa aceptase la orden de Costas y tirase abajo la estructura nueva y la antigua, aprovechando que tenía permiso para ambas.

No obstante, los meses de verano pasaron y la zona continua igual, con la mala imagen que la estructura da al litoral ilicitano. En ella solo se han llevado a cabo labores para reponer el vallado perimetral del complejo que se vino abajo como consecuencia de los temporales del pasado invierno.

Precisamente esta actuación también la ha tenido que llevar a cabo el Ayuntamiento de Elche de forma subsidiaria, con la intención de pasarle posteriormente el recibo a la empresa, y que el coste económico de la actuación no recaiga en las arcas municipales.

A la hora de marcar una fecha para que este conflicto se dé por terminado todo son conjeturas. Aunque quede lejos nadie se atreve a predecir si de cara a la próxima campaña estival los esqueletos del hotel de Arenales, tanto el nuevo como el viejo, seguirán formando parte del litoral ilicitano, o no.

Cinco años desde el inicio de las obras en el litoral

El conflicto del hotel de Arenales cuenta ya con varios años de historia. Las obras para rehabilitar el complejo hotelero, que estaba llamado a ser un revulsivo para la economía y el turismo, empezaron a finales de 2015. Las obras no duraron mucho tiempo, ya que en julio de 2016 el Servicio Provincial de Costar ordenó la paralización del proyecto después de recibir varias denuncias vecinales que apuntaban a que la empresa estaba llevando a cabo obras no autorizadas. Tras una batalla legal, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se decantó hacia los argumentos de Costas sobre las condiciones impuestas para ejecutar el proyecto. La empresa podía rehabilitar el hotel pero no derribarlo para construirlo de nuevo. Tras esta sentencia judicial Costas emitió el pasado mes de junio la orden para derribar las nuevas construcciones.