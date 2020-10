Lo del patrimonio histórico tiene su historia en Elx

Lo llamativo, en este caso, ha sido el debate público realizado con motivo de tal hallazgo. Por una parte, un concejal del PP reclamando que aquello se siga excavando y documentando y, por otra, una concejala de Compromís justificando que no sólo no procede hacerlo sino que, además, está bien haber tapado los mismos a una velocidad inaudita (para algo es responsable de Movilidad). El mundo al revés. Sin embargo parece que ambos tienen su parte de razón. Es una lástima que, una vez aflorados los restos, no se pudiera continuar con la excavación ya que no estaba así prevista ni autorizada por Cultura y que, por otra parte, el Ayuntamiento decidiera tapar lo encontrado después de haberlo documentado. Probablemente la experiencia con los restos hallados en el Mercado Central, y la actitud que se ha mantenido con los mismos, habrá influido para evitar repetir que unas ruinas históricas se arruinen todavía más ante la desidia de la Administración.

En todo caso, esta situación ha servido para recordar que, en el tema del patrimonio histórico, Elx no está cumpliendo los deberes. Hace pocos días, l´Institut d´Estudis Comarcals del Baix Vinalopó (IECBV), junto con otros colectivos ciudadanos, presentaba un escrito en el Ayuntamiento reclamando información y soluciones en el tema del patrimonio de nuestro municipio.

Una primera queja, difícil de explicar, es que la Mesa de Patrimonio, órgano de participación municipal, lleve casi dos años sin reunirse (desde diciembre de 2018). Es inexplicable y difícilmente justificable que, en un Ayuntamiento de PSOE-Compromís y con las tareas pendientes que este tiene, se mantenga tal desinterés en escuchar y debatir con representantes de la sociedad civil ilicitana preocupados por la situación del patrimonio local.

En el escrito presentado al Ayuntamiento se requería información sobre casi una veintena de temas, directamente relacionados con patrimonio histórico, y que, en muchos casos, se encuentran en peligro de desaparición o degradación. Téngase en cuenta, además, que en estos casos el tiempo que pasa sin protegerlos mejor corre en contra de ellos y, en muchos casos, de forma irreversible. Los temas demandados de solución vienen siendo prometidos desde hace años. En muchos de ellos se trata de hacer bien las gestiones correspondientes ante un Consell que, desde 2015 y después de 20 años, es progresista y que, se supone, debe ser más sensible a estos temas. Ni así se avanza nada. No se sabe si por desinterés desde Valencia o por incompetencia local. O por ambas cosas. En todo caso es muy difícil de justificar que no se adopten determinadas medidas por un Ayuntamiento y un Consell que dicen querer defender el patrimonio histórico valenciano, como es nuestro caso, y estemos como estamos.

En el escrito de referencia, l´Institut d´Estudis Comarcals, encabeza ese listado con una pregunta fundamental: ¿Cuándo tendremos el Catálogo de Patrimonio Protegible actualizado?. Probablemente ahí esté la respuesta de la situación actual de muchos de los problemas.

Recordemos que el vigente Catalogo de Elementos Protegibles de Elx se aprobó por el Ayuntamiento, en mayo de 1997, hace más de 23 años.

Y, a pesar de que en este tiempo, se han descubierto nuevos e importantes elementos que no estaban incluidos en aquel listado; a pesar de que, con posterioridad, se aprobó en 1998, la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano que abría posibilidades de mayores niveles y ámbitos de protección; a pesar de que, en el año 2000, se declaró Patrimonio de la Humanidad el Palmerar d´Elx, sus sistemas de riego y elementos del mismo; a pesar de que, en estos años, se ha avanzado en preocupación e interés por la conservación del patrimonio y que las instituciones han cambiado a mejor, etcétera. Pues, a pesar de todo eso, el Catálogo no se ha modificado. Se mantiene petrificado, nunca mejor dicho. Y, en este caso, no es buena señal.

El pasado mes de junio de 2020 se anunció, de nuevo y por parte de Alcaldía, que se iba a proceder a contratar un equipo externo para agilizar el nuevo Catálogo. Ya veremos. Recordemos que en Elx está casi todo prometido. También en 2017, por no remontarnos más atrás, se anunció que se trabajaba en él. Esperemos que se haga pronto y no haya que lamentar el tiempo perdido.