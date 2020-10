El Ayuntamiento de Elche anunció este jueves que el pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular de la localidad para defender la monarquía, el papel de Felipe VI y rechazar cualquier ataque a la institución se celebrará el próximo miércoles 21 de octubre. El único punto del día será el solicitado por los populares: «manifestar, en nombre de la ciudad de Elche, nuestro apoyo, lealtad y reconocimiento a S.M. el Rey Felipe VI como Jefe del Estado y como símbolo de la unidad de la nación, tal y como consagra nuestra Constitución. Del mismo modo, manifestamos nuestro rechazo a las declaraciones vertidas por varios ministros del Gobierno de España que ponen en cuestión el propio papel institucional y constitucional de la Corona en la persona de S.M. el Rey y de la propia monarquía parlamentaria que determina nuestra Constitución», señalaron los populares en su solicitud.

La sesión comenzará a las 9 horas, por lo que se prevé que sea tensa en cuanto al debate pero breve, al haber tan solo un punto del día a tratar. El alcalde de Elche, Carlos González, ya dejó claro cuando el PP solicitó este pleno que su grupo municipal no comparte la visión expuesta por los populares. « Son debates artificiosos de partidos que no están en la realidad, que no están en los problemas del día a día y que sólo están para crispar y generar tensión con debates absolutamente artificiales», señaló entonces el primer edil.

Por su parte, el portavoz del PP local, Pablo Ruz, manifestó que la intención de solicitar este pleno extraordinario tiene como objetivo mostrar «nuestro rechazo a las declaraciones vertidas por varios ministros del Gobierno de España que ponen en cuestión el papel institucional y constitucional del rey Felipe VI».

Así, se prevé un debate político e ideológico más allá de la adopción de medidas concretas y no se tratará ningún asunto local.