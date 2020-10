El alcalde de Elche, Carlos González, movió ficha ayer con el objetivo de recabar apoyos para el proyecto del futuro palacio de congresos, que va a financiar la Diputación de Alicante, y que tanto él como el resto de miembros de su equipo de gobierno, formado por PSOE y Compromís, quieren que se levante en el barrio de Carrús. Tanto es así, que el primer edil, con otros compañeros del gobierno municipal, celebraron una reunión dirigida única y exclusivamente a presentar el proyecto a entidades y colectivos del barrio de Carrús.

El lugar elegido fue el Centro de Desarrollo Empresarial, en el mencionado barrio de Carrús, donde el primer edil, como ya ha hecho públicamente en otras ocasiones, mostró su visión del proyecto que considera beneficioso para la ciudad, ya que multiplicará el potencial organizativo de eventos, y porque, además, puede favorecer la revitalización del Carrús, si finalmente se construye en el solar de Jayton, donde actualmente hay una zona de aparcamientos.

Del proyecto ya se ha sabido que el Carlos González quiere que el complejo de Elche se denomine «Palacio Provincial de Congresos», y así se va a trasladar al presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón.

Sin embargo, no todo depende de lo que quiera el alcalde, o eso parece, ya que la Diputación de Alicante, a través de su presidente, Carlos Mazón, ha hecho ver que la inversión depende del consenso con el que cuente el proyecto, así como del contenido del estudio que el Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco), con el dinero de la Diputación, ha encargado a la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), para que determine qué tipo de complejo necesita la ciudad y cuál será el lugar idóneo para ubicarlo, entre otras cuestiones que se consideran de interés para el desarrollo de la inversión. Contra esta postura el primer edil ilicitano dijo que el Ayuntamiento haría llegar a Mazón su estudio sobre lo que quieren para la ciudad, haciendo ver que no necesitaban más estudios para saber lo que necesita la ciudad.

De hecho ayer trató de buscar apoyos para su proyecto en aras a conseguir el consenso que tanto se reclama desde la Diputación y entidades ilicitanas que ya se han manifestado sobre el palacio de congresos, y que ayer no estaban en la reunión de Carrús.

Concretamente, no estaban citados a la reunión ni el «lobby» Cedelco, ni otros colectivos empresariales que han mostrado interés por este proyecto, como son la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) o la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (Aesec). La cita de ayer solo era para hablar con entidades de Carrús, el barrio elegido por el equipo de gobierno para ubicar la nueva dotación.

De hecho la convocatoria despertó algún recelo o malestar conforme iban pasando los días y no llegaba la invitación, hasta que se les hizo saber que a ellos ya se les ha dado por informados, y que el cometido de la reunión de ayer era llegar a más colectivos locales que también quieren que se impliquen en el proyecto ilicitano.

Malestar en el PP por quedar excluido de la convocatoria

La reunión entre colectivos de Carrús y el alcalde de Elche no sentó nada bien en las filas del PP, que se quejó abiertamente por no haber sido citado al encuentro. El concejal del PP, Juan de Dios Navarro, dijo que «una vez más, nos hemos tenido que enterar por terceras personas». Juan de Dios Navarro manifestó que «ayer mismo, el portavoz del PSOE, Héctor Díez, afirmó que son un equipo de gobierno que cuenta con la oposición, pues bien, no han pasado ni 24 horas y vuelven a ningunear a la oposición». Así y todo Navarro añadió que «nos ofrecemos para poder participar en las reuniones que considere el alcalde para poder trabajar por Elche y los ilicitanos, queremos lo mejor para nuestro municipio y para eso estamos aquí».