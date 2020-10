El PP de Elche acusa de sectario al alcalde, Carlos González, por presentar el proyecto de Palacio de Congresos en un encuentro empresarial sin representación de la oposición. El edil popular Juan de Dios Navarro, critica que desde el grupo municipal se hayan tenido que enterar "por terceras personas" que el equipo de Gobierno ha organizado un acto en el Centro de Desarrollo Empresarial para presentar su proyecto de Palacio de Congresos sin contar con ningún grupo político que representan a la mitad de ilicitanos”.

El edil ha manifestado que se sienten ninguneados porque aseguran que se ponen a disposición del equipo de gobierno para sacar adelante proyectos "ahora solo falta que tenga la voluntad de aceptar nuestro ofrecimiento”, aludiendo al regidor ilicitano. “Su sectarismo les está haciendo presentar un proyecto sin el consenso de la ciudad, lo único que buscan es la crispación y de enfrentar a Elche entre barrios, son muchas las asociaciones que están pidiendo que se espere a los informes de la UMH para buscar el mejor emplazamiento y modelo de gestión”.

Navarro critica que para el Mercado Central se pide un concurso de ideas "y para la infraestructura más importante en décadas que puede transformar Elche no quiera ni estudio, ni reunir al Consejo Social ni al resto de fuerzas políticas”. “González no es un experto congresista, no es un profesional del sector, su voluntad no puede imperar en un proyecto que puede convertirse en eje vertebrador para el desarrollo de nuestra ciudad, tiene que ser el consenso, el diálogo y la unidad la que tiene que hacer de este proyecto, el proyecto de todos” concluye el edil del PP.