Alejandro Soler Leguey es abogado urbanista y espera mantener el listón de sus compañeros para consolidar proyectos de carácter social, aunque muchos puedan adaptarse a la vía online. Entiende que no sería un problema porque tienen la ventaja de ser un club joven acostumbrado a moverse en el ambiente digital.

¿Cuáles son los principales retos a los que piensa hacer frente?

En sí el año es un reto porque es bastante complicado, difícil, lleno de incertidumbre y tenemos que adaptarnos a la situación actual y seguir favoreciendo a la sociedad ilicitana dentro de nuestras posibilidades. No podemos plantear proyectos a largo plazo, si no intentar responder a las necesidades que van llegando y ver cómo nos adaptamos para lograr los recursos. El inicio del problema que tenemos es sanitario. El club durante el estado de alarma ayudó a múltiples instituciones y esta labor tendrá que seguir haciéndose, pero el problema económico y social (debido a la pandemia) afecta a todos los ámbitos de la sociedad como el problema educativo, con gente con dificultad de desarrollar su currículum educativo. Muchas familias no pueden dar los medios a sus hijos para acudir a los colegios o a los sistemas de formación y tenemos que estar presentes para permitir que esos alumnos y esos jóvenes con problemas para acceder de forma adecuada pueden hacerlo. También colaboramos con el comedor social Al- Tafuik. Con la pandemia la demanda de usuarios se ha duplicado y supone un esfuerzo y una implicación para mantener las prestaciones.

¿Habrá una puesta más online?

Las reuniones que tenemos son mixtas, unos se incorporan por la vía telemática e intentamos mantener la cohesión del grupo cuando la distancia y la cercanía es muy difícil de mantener y hay que intentar que se mantenga en los próximos meses para acudir a proyectos en conjunto.

¿Cómo serán los eventos de este año?

Eventos como la carrera de 10 k en enero, la cena solidaria o conciertos no hay más alternativa que irse adaptando. La previsión a seis meses vista es inviable, y cuando lleguen las circunstancias en su momento se buscarán alternativas como retrasar eventos o buscar carreras virtuales o cenas solidarias. Tenemos la ventaja de que somos un club muy dinámico, estamos acostumbrados a adaptarnos a las dificultades y sabemos movernos en el ámbito digital.