Juan Jesús González Torres es ingeniero agrónomo y empresario. Hace 15 años ya fue presidente del Club Rotary Elche, «el único reincidente», admite entre risas. Con esta etapa pretende que su colectivo sirva de instrumento para motivar a los jóvenes y ayudar para minimizar los problemas sociales de la ciudad.

¿Cuáles son los retos a los que piensa hacer frente durante este año?

La etapa es muy dura para todos pero desde el club tenemos los mismos objetivos fundamentales que son interesarnos por los problemas de Elche y por la salud en estos momentos. Cuando el 3 de abril leímos en Nature que un instituto holandés de agua hablaba de la posibilidad de hacer un diagnóstico del covid en las aguas residuales nos pusimos en contacto con un invitado que tuvimos días antes que es Antonio Martínez Murcia, profesor en la UMH que fabricaba las PCR. Rápidamente crearon un equipo multidisciplinar y próximamente vamos a invitarles para saber qué aplicaciones reales ven, queremos que las herramientas se utilicen de verdad. Ese es un tema, y por ejemplo también hemos repartido pantallas de metacrilato al servicio de Pediatría del Hospital General y a la Fundación Salud Infantil.

¿En qué otras áreas puede ser de utilidad?

Tenemos interés especial en mejorar el tema de la educación. Queremos fomentar las vocaciones empresariales entre los estudiantes de bachillerato que van a acceder a la universidad, todos los años hacemos charlas para que los alumnos vayan con la idea en la universidad no sólo de sacar un título si no un proyecto profesional, y cuando puede llegar la inspiración es en ese momento. Así me surgió a mí. Soy ingeniero agrónomo y empresario y mi proyecto lo inventé en la escuela de ingeniero por lo que pensamos que es el momento en el que se pueden fomentar los planes de negocio.

¿Se alterará la programación fijada?

Hemos ido a institutos y vamos a grabar vídeos para que las conferencias se transmitan así. La vocación es la misma y las personas también, queremos ayudar a problemas de la ciudad intermediando y aportando otras ideas que valoren las autoridades, que son las que tienen que tomar la última decisión sabia y responsablemente. Queremos que en el Ayuntamiento tomen las decisiones profundamente asesorados e informados de todas las posibilidades.