Eva Crisol: «Las mayorías absolutas sirven para dejar de lado todo lo que te plantean»

Las circunstancias mandan muchas veces. Comenzamos un proyecto con un planteamiento y las circunstancias y perder uno de los tres concejales nos llevaron a una situación distinta. Pero estoy contenta, estoy trabajando desde la parcela que tengo y la cuota que tengo, aunque estoy sola (el portavoz Eduardo García-Ontiveros fue expulsado de Cs). Me vuelco con los problemas de la gente, con una política mas local que nacional, que es lo que le interesa a los ciudadanos.

¿Con quién habla y discute los planteamientos políticos? ¿Cómo deciden qué votan?

Tenemos una Secretaría de Acción Institucional con la que mantenemos contacto para ver posicionamientos, no vamos a la nuestra. La política que tiene que seguir Ciudadanos es apoyar las propuestas que son buenas para los ilicitanos. A veces apoyas al equipo de gobierno y otra vez votas en contra. Igual nos ha pasado con iniciativas de PP y Vox, pero está claro que no somos la marca blanca del PP o que Eva Crisol es su concejal número diez. Por lo demás, me llevo muy bien dentro de la dinámica del día a día con el resto de grupos. En el grupo, claro está, estoy sola, me centro y tengo menos distracciones. Además, me apoyo con la gente del partido que está alrededor.

¿Y cuál es el camino de Cs?

Lo que tenemos que hacer es dar respuesta a los ciudadanos que están cabreados por la disputa continua que tenemos todos los partidos políticos. Los plenos no los escuchan porque no le importan. Haces propuestas, como el sombraje de la Plaza Mayor, y llega Ramón Abad (PSOE) y no dice que 'planteamos unas cosas...'. Pero lo que le importa a los vecinos son las marquesinas,que no haya basuras, que la ciudad transmita tranquilidad y seguridad... eso son los problemas de los ciudadanos. Y lo que nos piden es que nos pongamos de acuerdo en esos temas. Hay asuntos que se ven en los plenos que carecen de sentido, como los temas autonómicos y nacionales para instar al Gobierno o la Generalitat. Y a tu vecino del quinto le da igual. Tenemos propuestas de esta legislatura o de la anterior aprobadas que se guardan en un cajón bajo llave y se olvidan. Las propuestas que se plantean tienen que servir de algo.

Bueno, es lo que tiene las mayorías absolutas...

El equipo de gobierno sigue su rumbo, hace caso omiso y después nada, aunque se apruebe. Las propuestas que se plantean tienen que servir para algo pero la mayoría absoluta te sirve para dejar de lado lo que te plantean los demás y hacer tú tu política y tu rumbo, sin escuchar a los demás. Pero si tú las apruebas, porque se presentan y el caso que le haces es omiso, te preguntas para qué está el pleno. Entiendo que con la ley de grandes ciudades no lo necesitan, pero después vas pregonando un consenso…

¿Qué se siente más cerca, de las políticas del PSOE o del PP?

El PP tiene nueve concejales y lleva una política que es más de crispación y yo creo que no es el camino. Con un debate menos agrio se pueden conseguir más cosas. Ese enfrentamiento no es bueno llegar a acuerdos es lo mejor, cada uno llevamos una estrategia diferente.

¿Es cierto, como dice Pablo Ruz, que el resto de la oposición no trabaja y los grupos están cerrados?

He hablado con él y me ha pedido disculpas. Con ese tono tan incisivo cree que puede conseguir… no sé, pero conmigo se ha disculpado. Sabe que no tiene razón de ser y no puede mentir.

¿Cómo se lleva con el alcalde, Carlos González?

Él tiene su mayoría y sacan adelante todo lo que quieren sin contar con nosotros... pero tengo buena relación con él. Él comenta cosas que se han tratado, actuaciones o modificaciones,... te las comenta pero no te pregunta ¿qué te parece? o si les vas a apoyar. Pero eso es ahora, antes le dimos un tirón de orejas porque nos enterábamos de las decisiones por los medios. Yo le trasladé que ya que le habíamos apoyado en la pandemia por deferencia nos debía dar explicaciones.

Entonces, no es dialogante..

El alcalde escucha. Conmigo, por las circunstancias, tiene predisposición, pero él hace lo que considera. Lo vemos con el mercado o la peatonalización, decisiones que toma por su cuenta y riesgo sin contar con nadie, pero para otras cosas quiere trasladar a la opinión pública que existe un consenso. Él gobierna con sus socios, con los que decidió, porque nosotros le ofrecimos un pacto esta legislatura, pero el eligió quizá impuesto por la situación en València. Carlos González está más cómodo con estos socios que cuando estaba Mireia Mollà.

Entonces, ¿quiere aprobar cosas por consenso por una mera cuestión de imagen?

Él no nos necesita para nada. En una reunión que tuvimos nos pidió consenso para temas importantes, aunque tampoco lo necesita. A él le gustaría aprobar las cosas de manera amplia, pero tampoco creo que esté preocupado cuando no lo consigue.

Hablaba antes de que el alcalde busca consenso en grandes temas...

En esos temas no hay consenso porque actúan de forma independiente, sin dar cuenta a la oposición...

Póngame un ejemplo...

Con la comisión del mercado se nos reunió hace un año. Nos dijeron que iban a rescindir porque era una decisión política. Que había unos informes de que no teníamos que pagar indemnizaciones... pero yo lo dudo porque Aparcisa (la concesionaria) dirá lo que tenga que decir. El contrato establecía unas causas de rescisión y un juzgado tendrá que decidir si las causas son las correctas. Unas veces el alcalde valora los informes técnicos y otras veces son decisiones políticas. Y sí que es cierto que el que gobierna es porque lleva una linea política, pero al final los técnicos son los que saben, no los políticos.

¿Y cree que tendremos que pagar a Aparcisa por el parking frustrado?

No sé lo que va a decir el juez. De un juzgado siempre sabes cómo entras, pero no como sales.

¿Le parece bien que el Mercado se quede donde está?

Llevamos arrastrando una legislatura este asunto y la decisión iba a ser la misma que han tomado ahora. Quizá es tarde para ese concurso de ideas que ahora plantean, hace cinco años era el momento de plantearlo. Pero el alcalde, después de criticar un mercado provisional, porque no cumplía la normativa, ahora quiere modificar el Plan General para hacer fijo algo que había criticado. Tenía que haber planteado las cosas de otro modo desde el principio, no dejarse llevar por las presiones de sus socios de gobierno y no dilatar el proceso tanto.

¿Le parece bien la peatonalización de la Corredora?

La Corredora no se va a quedar mal, pero igual no era el momento. Y en la calle de atrás (la del Mercado Central) tenemos un edificio vallado e insalubre, con ratas, quejas de vecinos, intransitable porque es oscuro... y se tenía que haber hecho un proyecto mas global, no a trozos, se ha comenzado la casa por el tejado.

¿Y qué ha hecho bien el equipo de gobierno?

La crisis del coronavirus no se ha gestionado mal. Desde Servicios Sociales se ha trabajado bien, se han volcado en ayudar a la gente. Las modificaciones presupuestarias eran necesarias. El sector del ocio nocturno se ha quedado apartado, no se aprobaron el ultimo pleno todas las propuestas al respecto. Quizá peatonalizar no era lo más apropiado porque estamos en crisis. Los negocios ven bajar la clientela y el volumen de negocio... y cerrar la zona y crear esta situación no era el momento, quizá esperar un poco más hubiera sido lo mejor. Estamos viendo que cada día cierra un negocio y no solo en el centro. Hay que potenciar el comercio local y de proximidad, no que la gente salga a las grandes superficies.

¿Y cree que este equipo de gobierno sabe hacia dónde va con esa agenda 2030?

Con este gobierno ahora todo es sostenible y verde. Desde Compromís sólo se preocupan de feminizar la sociedad, hacer un Elche mas amable con los peatones, pero el proyecto de ciudad es un conjunto. Ahora se están haciendo muchos parches, como los carriles bicis peatonales, las plataformas únicas, pero talamos árboles en calles y barrios. Hay huertos y rutas del palmeral que están abandonados. Queremos una ciudad verde y sostenible y no la estamos sosteniendo. Podíamos tener un gran proyecto de ladera del río, con toda la gente que baja, pero el valle trenzado tiene la iluminación a medias. Los accesos a la ladera del río están fatal...

¿Los ciudadanos se preocupan más entonces de pequeños proyectos que de grandes actuaciones?

Sí las pequeñas actuaciones tienen más importancia de la que le damos. Muchos ciudadanos no están pensando ni en peatonalizar la Corredera ni en acabar el proyecto del mercado central. En las pedanías las quejas son siempre las mismas y las vemos en las en las juntas vecinales: Falta de limpieza, asfaltado, pabellones abandonados. Hay que escuchar y dar soluciones. Ahora vamos a volver a tener juntas vecinales y seguro que se va a hablar de lo mismo que en la última, como lo que vemos en el debate del municipio, que son siempre los mismos problemas. El fallo es que hay que escuchar más y resolver los pequeños problemas.

En corto

¿Han superado el trauma de las pasadas elecciones?

Se está saliendo a nivel nacional. Arrimadas es una gran política, tiene gran tirón y está sacando adelante el partido y trata de encajar en la política nacional. Pero fue un gran palo en Elche. Tenemos tres agrupaciones y estamos pendientes de que se recomponga todo. Se han reelegido a las ejecutivas autonómicas. En breve esperamos que se recomponga todo, nos falta ahora las comarcales y las locales.

¿Y aspira a liderar Ciudadanos en Elche?

Yo pienso en el hoy y en el día a día, no en lo que va a pasar. Mira los derroteros en los que ha entrado el partido. Nunca esperaba estar sola y no tengo pensamientos ni ambición a largo plazo.