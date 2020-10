El Grupo Popular de Crevillent presentará en el pleno del mes de octubre una moción proponiendo que el Ayuntamiento se comprometa a rectificar de oficio los recibos del suministro de agua erróneamente emitidos en el segundo trimestre, en relación con los recibos anteriores cuyo consumo fue estimado. En la moción también se plantea que el Consistorio ordene a Hidraqua a resolver este problema rectificando los recibos, promediando el exceso de consumo acumulado en el 2º trimestre con el trimestre anterior estimado. El portavoz adjunto del PP, César Augusto Asencio, explicaba que se han estado comunicando los recibos del consumo de agua del segundo semestre del año a los usuarios, que fueron emitidos en fecha 17 de septiembre y que muchos vecinos se han sorprendido por los altos importes de los recibos, con unos aumentos de consumo que no se han producido.

Desde el PP apuntaron que en la comisión de Espacios Públicos y Servicios del pasado 7 de octubre se interesaron por este asunto y la explicación dada por el Gobierno Municipal Tripartito, según han indicado en un comunicado es que "la lectura de los meses anteriores al segundo trimestre no se efectuó con mediciones reales de consumo, sino con estimaciones, por lo que la parte consumida si fue superior a la estimada, se ha acumulado al consumo real producido en el segundo trimestre". “El problema no es que se esté cobrando ahora lo que se cobró de menos en el trimestre anterior, que sería lo correcto, sino mucho más ya que al tener la ordenanza del agua una escala de pago progresiva que penaliza el mayor consumo, lo que ha producido es un efecto distorsionado en cascada que provoca un aumento enorme en el recibo, que se incrementa también con el canon de saneamiento y con el IVA, que crecen también mucho más”, añadía Asencio .El Grupo Popular ha pedido que se solucione este asunto y que se llevase a la comisión en la que se tratan los temas de Hacienda, "al no haberse constituido aún la Comisión Especial del Agua".

Por otro lado ha indicado que "el pasado 16 de octubre se celebró la citada comisión de Buen Gobierno donde se informan los asuntos fiscales, y en la que no se dio respuesta clara ante la pregunta de la concejal del PP en la misma sobre cómo se va a solucionar este asunto, puesto que desde el gobierno municipal Tripartito ante la propuesta del Grupo Popular de rectificación de los recibos, las respuestas fueron ambiguas, como que 'se está estudiando' o claramente perjudiciales para los usuarios como 'hay recibos que están bien y otros que están mal, por lo que el que lo tenga mal lo que tiene que hacer es presentar una reclamación'"”

De esta forma, César Augusto Asencio ha señalado que "es un error estructural de gestión en la lectura de los consumos de los contadores, que no debe perjudicar a los vecinos afectados, ni deben ser éstos los que tengan que soportar la iniciativa de reclamación, ni la justificación de que no han consumido más agua". Para Asencio "debe ser Hidraqua, la empresa que con gran acierto ha venido gestionando mediante concesión el servicio de agua potable, la que de oficio corrija los recibos emitidos defectuosamente y debe ser el Ayuntamiento quien lidere este proceso, al ser el que ha contratado y debe tutelar y controlar la gestión de la empresa".