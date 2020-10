La semana pasada, Elx abrió un telediario de la Primera de TVE con una noticia que no dejaba en muy buen lugar a nuestro municipio: Aquí estaba el barrio más pobre de España, según la clasificación que la AEAT (Agencia Tributaria) establecía entre los mayores municipios del país.

No es frecuente que salgamos en las noticias a ese nivel y, encima, cuando lo hacemos es para eso. Y lo triste no es que lo hayamos hecho una vez, ya nos ha ocurrido otros años en este tema.

Los datos de la AEAT corresponden a las declaraciones de Renta del ejercicio 2018, presentadas en 2019. Y el ámbito territorial que utiliza no es el del barrio tradicional, sino uno más amplio, como es el distrito postal. Ello da lugar a zonas menos homogéneas que pueden influir en el resultado final.

El barrio de Elx, que ostenta el triste récord de ser el que tiene la renta más baja de España, es el de Carrús-Plaza de Barcelona, con una renta bruta media (RBM) declarada de 15.776 euros/año. Precisamente es el barrio al que algunos regatean inversiones como el Palacio de Congresos-Auditorio anunciado y al que, inexplicadamente, también le está costando llegar las mejoras previstas en los EDUSI. Y, por si no fuera suficiente, el 4º peor de España, también está en Elx: el denominado Altamira-Toscar. Si hacemos la comparativa a nivel de todo el municipio, mucho más representativa, hay que decir que la RBM es de 21.505 euros en todo Elx. Decir que, a nivel de toda España, la RBM estaba en 27.632 euros. O sea, que aquí estamos más de un 20% por debajo de esa media estatal. Muy preocupante.

En nuestro municipio se presentaron, en ese ejercicio, 96.185 declaraciones de Renta. La AEAT nos dice que, de ellas, más de un tercio (33.013) declaraban una Base Imponible que no superaba los 6.010 euros/año. Pura miseria. Con más de 30.050 euros se presentaron 12.813 (de ellas sólo 2.151 declaraban más de 60.101) cifras estas últimas que parecen muy escasas.

En todo caso, el conjunto no refleja una situación excesivamente boyante en el municipio. Probablemente muchos dirán que lo anterior no refleja la realidad y que en Elx hay mucha economía sumergida. Es cierto, pero eso no sirve para intentar camuflar la realidad que las cifras destapan. Economía sumergida, por desgracia, la hay en muchos sitios y aquí estamos con los peores datos. Algo no debe ir tan bien como algunos piensan. El problema social en el municipio es real, por muchos paños calientes que se le quieran poner. Y los datos, recordemos, son de 2018. Miedo da pensar cómo serán los de 2020 con los efectos de la pandemia también en la economía. Sólo decir que, a nivel de paro, en septiembre pasado había 27.195 personas en Elx, sin contar los ERTE, mientras que en el mismo mes de 2019 eran 23.587.

Y, hablando de economía sumergida, INFORMACION publicaba hace unos días la denuncia efectuada por agentes sociales y sindicatos pidiendo reactivar la mesa local sobre la misma en Elx. Se creó en 2016 para luchar contra este problema y con una amplia participación social e institucional. El Ayuntamiento decía estar muy preocupado por el tema. La última reunión se hizo a mediados de 2018. No parece mostrar mucha preocupación ese ritmo de reuniones por un tema tan importante. El equipo de gobierno PSOE-COMPROMIS debería mostrar más interés por este tema, porque siendo difícil su solución, de la manera que lo están enfocando sirve de muy poco.

Y, por si nos faltara algo estos días, también hemos sido noticia por el nivel de contagios por coronavirus. Hemos superado los 200 casos por 100.000 habitantes, una cifra preocupante. Ha habido que tomar medidas restrictivas por parte de Consellería, de cuyo cumplimiento dependerá su evolución. Después de un tiempo que parecía que Elx no se veía muy afectado por esta pandemia, ha sido sorprendente la situación. Hay que tomarse muy en serio este problema y la Administración debe reforzar todos los mecanismos para luchar contra ella y, por parte de la población, todos debemos tomar conciencia de lo que está en juego.

La situación social en Elx no es buena. La situación de crisis es real. Mucha gente lo está pasando mal y no hay buenas perspectivas a corto plazo. Los datos de la AEAT nos lo vienen diciendo sin que se le dé mucha importancia y los efectos de la pandemia sobre el empleo, especialmente para los más necesitados, pueden ser muy graves. La atención a estos colectivos debe ser prioritaria e inmediata.