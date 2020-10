El partido Popular de Elche ha pedido esta mañana una bajada de impuestos, tasas y precios públicos del 3%, por lo que rechazan la congelación de impuestos que pretende el equipo de gobierno del PSOE y Compromís y que ya anunciaron hace algunas semanas. Los populaes han pedido también bonificaciones a autonómos, familias numerosas y mayores con ingresos inferiores a 17.000 euros. La propuesta se debatirá en el pleno del próximo lunes, donde se abordarán las ordenanzas fiscales del municipio. Así o ha avanzado el portavoz de los populares, Pablo Ruz, esta mañana, quien ha explicado que el objetivo es que se bonifiquen impuestos como el IBi o incluso la tasa de vados.

Ruz ha manifestado que “con responsabilidad y sabiendo que la cuenta del Ayuntamiento se lo puede permitir hemos solicitado una reducción de las tasas y precios públicos de 2021” – Ruz continuaba- “PSOE y Compromís tienen que revisar su política fiscal, tienen que aceptar nuestras enmiendas para que las familias y empresas se beneficien de una rebaja de impuestos”.

“Estas enmiendas tienen como objetivo reactivar el tejido productivo de nuestro municipio gravemente perjudicado por las consecuencias producidas por la crisis del COVID-19” ha remarcado Pablo Ruz El Portavoz Popular ha recalcado que “una bajada de impuestos defiende la justicia social, una rebaja de impuestos estimulará la economía para familias y empresas, nuestros vecinos, autónomos, empresarios, trabajadores tienen que ver como les apoyamos, esta bajada se justifica en la capacidad económica que tiene el Ayuntamiento y no existe argumento que pueda rebatirlo”.

Algunas de las medidas recogen bonificación de IBI para familias numerosas, negocios que hayan reducido sus ingresos un 70%, para que asuman una reducción del 30% del total del IBI en sus locales en propiedad, bonificación del 95% del IBI para el Mercado de San José, del 50% para jubilados con ingresos inferiores a 17.000 euros. También bonificación del impuesto de circulación del 30% para vehículos de autónomos afectados por la pandemia, entre otros.

El popular ha querido manifestar que “González no puede pretender que ante esta terrible situación que vivimos, con numerosos ilicitanos en ERTE y miles en situación de desempleo, una congelación sea suficiente. Desde este grupo solicitamos, además, la reducción del 3% en todos los precios, tasas e impuestos, de no realizarse PSOE y Compromis serán cómplices de la mayor crisis social y económica de Elche”.

Ruz ha señalado que “lamentamos que el mayor interés de González sea hacer oposición a la oposición, su negativa a escuchar y dialogar hace que viva totalmente alejado de la realidad social, anunciamos que no seremos cómplices del ahogamiento a nuestros vecinos, su decisión acerca de la aceptación o no dependerá de que apoyemos o no los nuevos impuestos, tasas y precios públicos” ha concluido Ruz.