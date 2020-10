El próximo 5 de diciembre La Habitación Roja presenta en L'Escorxador de Elche un triple formato que incluye la presentación del documental "In The Middle of Norway" (con Jorge Martí), el libro "B" (de Pau Roca), y por supuesto un concierto en acústico con los temas de la banda que recorren ya 25 años de música por los escenarios de todo el país.

Hace 25 años comenzaba en L'Eliana un proyecto cuyo recorrido no solo nos ha regalado algunas de las mejores canciones de la banda sonora del pop-rock español, sino que se ha convertido en un ejemplo de resistencia y lucha y un símbolo de esperanza y luz con himnos arrebatadores, estribillos pegadizos y sonidos efervescentes.

Corría 1995 cuando Jorge Martí y Jose Marco (cantante y batería de la banda) se alzaban con el Circuit Rock del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), y su proyecto La Habitación Roja comenzaba a darse a conocer por los escenarios de la Comunidad Valenciana con un ritmo atronador. Pronto se sumaban al proyecto Pau Roca y el bajista Juanjo Espinosa para estrenarse de forma oficial en 1997 con su EP 'Popanrol' que tenía su continuidad en 1998 con su primer larga duración 'La Habitación Roja' álbum homónimo que les situaba en primer plano de la escena independiente nacional con su celebrada actuación de la edición del FIB de ese año y que daba comienzo a una carrera de 11 discos (de momento) y dos recopilatorios.

Tras un perfecto 'Largometraje' (1999), con cambios en la formación en 2001 (Juanjo Espinosa era sustituido por Marc Greenwood) y una nueva aparición histórica en FIB, La Habitación Roja comenzaban a acumular éxitos y premios en una carrera tan prolífica como acertada, con trabajos como 'Radio' (2001), '4' (2003), 'Nuevos Tiempos' (2005) y 'Cuando ya no quede nada' (2007) grabados en Chicago junto a Steve Albini (Nirvana, Pixies...), 'Universal' (2010), o el multipremiado 'Fue eléctrico' (2012) que les llevó a reinar en giras y festivales con himnos como 'Ayer' e 'Indestructibles' y que mantuvo su esencia con el siguiente trabajo, premiado como Mejor Disco de Pop de los Premios de la Música Independiente en 2014, el también histórico 'La moneda en el aire' (2014) grabado en los legendarios estudios galeses de Rockfield.

Con 'Sagrado Corazón' (2016) y 'Memoria' (2018) La Habitación Roja completan una colección de discos que lucen con luz propia y que les sitúan como una de las formaciones más emblemáticas de nuestro país, aunque su talento excede esas canciones tan brillantes y en su aparición en Elche presentarán también al público el documental "In The Middle Of Norway" y podremos conocer también 'B', el primer libro de fotografías publicado por Pau Roca.

Presentación del documental “In the Middle of Norway”.

Durante el verano, Jorge Martí Aguas sale de gira con su conocida banda 'La Habitación Roja' por España y Latinoamérica. Pero cuando empieza el invierno regresa a la nieve de los fiordos noruegos, donde vive con su mujer Ingrid Øverås, seriamente afectada por una enfermedad crónica (doctora en antropología, a Ingrid le diagnosticaron encefalomielitis miálgica en 2010). Para salvar las diferencias de sueldo entre España y Noruega, Jorge trabaja turnos de noche en un centro para pacientes de Alzheimer y demencia, donde muchas veces atiende a pacientes en sus últimos momentos. Después de 20 años de carrera y una vida de contrastes, Jorge intenta entender la dualidad y el desarraigo que supone vivir en dos países sin quedarse definitivamente en uno u otro.

Presentación del libro "B".

En la obra Pau Roca, aficionado a la fotografía, arte que ha estudiado recientemente entre (y durante) giras y grabaciones, recopila una serie de imágenes realizadas durante los últimos dos años y medio haciendo referencia a lo que no es evidente en un primer visionado. Este trabajo adquiere forma de diario visual que registra carreteras, interiores, paisajes o habitaciones de hotel y a través del cual podemos escuchar, oler y tocar aspectos que atañen al orden de lo político, al panorama de la música independiente en España, por ejemplo, pero también a cuestiones relacionadas con la crítica al abuso de la imagen y autoimagen personal y a la propia cuestión de la fotografía como medio y fin. Y, navegando a través de todo ello, el trazo del mapa de lo que somos y del lugar en el cual estamos desde la perspectiva de un músico que lleva a sus espaldas más de veinticinco años de profesión....

Horario inicio del evento: 21:30h

(Una vez comenzado el evento, no se permitirá el acceso)

Precio entrada anticipada: 14 €

(gastos de gestión incluidos)