La Policía Local de Elche interpuso 654 sanciones durante el primer fin de semana del toque de queda impuesto por el Consell, el pasado sábado, y que se ratificó, más si cabe, tras el anuncio de un nuevo estado de alarma por parte del Gobierno central el domingo. Los agentes sancionaron a 94 personas durante el sábado y el domingo por no respetar la restricción horaria de 00 a 6 horas, al estar en la calle sin causa justificada. Además, se levantaron otras 33 actas por permanecer en parques más allá de las 22 horas, cuando está prohibido su uso. Otra de las restricciones que obligó a los agentes a interponer sanciones fue la que afecta al número máximo de seis personas en reuniones sociales, con 127 actas. Estas medidas están enfocadas precisamente a acabar con fiestas y botellones.

En este sentido, se interpusieron otras 60 multas por consumo de alcohol en la vía pública, 50 por tenencia y consumo de estupefacientes 11 por no respetar la distancia de seguridad y fumar, otras ocho por desobediencia y 269 por no llevar mascarilla o hacer un uso inadecuado de la misma. En cuanto a infracciones en locales de hostelería, por incumplimientos de aforos y horarios, se levantaron dos sanciones.

Más tranquilo fue el fin de semana en Alicante. El concejal de Seguridad, el popular José Ramón González, reconoció ayer que la mayoría de los alicantinos cumplieron este fin de semana con el toque de queda, aunque incidió en que sigue habiendo botellones y fiestas en viviendas privadas en la capital. En concreto, entre el sábado y el domingo, una vez ya decretado el toque de queda por la Generalitat Valenciana, la Policía Local de Alicante detectó cuatro botellones y tres fiestas privadas, que fueron disueltas y sancionadas. El viernes por la noche, antes de que el Consell tomara la medida de restringir la movilidad nocturna ante el incremento de casos en la Comunidad, la Policía localizó hasta nueve botellones y trece fiestas privadas en Alicante.

LAS SANCIONES POR LAS MASCARILLAS, LAS MÁS NUMEROSAS



Más de un tercio de las multas interpuestas por la Policía Local de Elche durante este fin de semana, 269 a 654, fue por no llevar mascarilla o por el uso indebido de la misma. Los agentes realizaron férreos controles para garantizar que se cumplieran las medidas de seguridad sanitaria interpuestas por la administración local y autonómica. Lo mismo ocurrió en Elda, donde se levantó una quincena de multas a otras tantas personas que no cumplían el uso obligatorio de mascarilla. La mayor parte de las sanciones fueron impuestas durante la noche del viernes, cuando aún no había toque de queda.