El 30% del dinero que el Ayuntamiento de Elche había reservado con cargo a cuatro planes concretos para ayudar este año 2020 a autónomos, pequeñas empresas y ciudadanos por el covid no se podrá gastar con este fin y se va a tener que destinar a otros menesteres. Esto se debe principalmente a que se han recibido menos solicitudes de las esperadas. En resumen, 800.000 euros en subvenciones covid que no serán para ayudas covid directas.

No obstante, la lectura que realiza parte de la oposición es que también se puede deber a que los requisitos solicitados para optar a estas ayudas no eran sencillos de cumplir e incluso a que no habría habido la suficiente publicidad o difusión para que los interesados supieran que tenían al alcance estas posibilidades de ayuda económica.

El caso es que de cuatro programas de ayudas puestos en marcha o reforzados por el Consistorio a causa de la pandemia -Elx Emplea, Elche Emprende, ElxTabliments y más ayudas al pago del IBI- ha sobrado finalmente un monto de 795.000 euros. En conjunto, las subvenciones puestas a disposición de pequeñas empresas, autónomos y ciudadanos con estos cuatro programas ascendía a 2, 6 millones.

Las ayudas al pago del IBI de un millón de euros se incrementaron en 400.000 con la idea de llegar a las 10.000 solicitudes. No obstante, una vez acabado el plazo, se han recibido unas 8.200 solicitudes, por lo que suponiendo que no se desestime ninguna, se alcanzaría la cantidad de 1.230.000 euros como máximo. En cualquier caso, este año se han presentado unas 600 peticiones más para ayudas del IBI que en el ejercicio anterior.

En lo que respecta al programa de ayudas a la contratación Elx Emplea, con un presupuesto de 200.000 euros, el Ayuntamiento tiene constancia de 51 solicitudes de 2.000 y 2.400 euros, por lo que se va a gastar finalmente 116.800 euros. Así, existe un sobrante de 83.000 euros al tener presupuestado más importe de las solicitudes que se han presentado.

Las subvenciones Elche Emprende, dirigido a emprendedores, se incrementaron también en 200.000 euros, por lo que la partida quedó en 400.000. No obstante, las solicitudes presentadas han sido menos de las que se pensaba, de ahí que se haya detectado un sobrante de como mínimo 250.000 euros.

Las ayudas de ElxTabliment, pensadas para apoyar el alquiler o las hipotecas de los establecimientos, tenía una consignación municipal de 632.597 euros, más la aportación de la Diputación -«que no se ha recibido de momento», apuntan desde el ejecutivo-. En este caso solo 430 solicitantes han presentado la documentación y de ellos más de un centenar no cumplen los requisitos. De aquí, por tanto, se generaría un sobrante en esta partida municipal de unos 332.000 euros.

Ante ello, ese sobrante total de unos 800.000 euros se va a destinar a la Policía Local y bienestar social por temas de covid.