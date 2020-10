El Círculo Empresarial de Elche y Comarca ha celebrado hoy, 28 de octubre, la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2019 en las instalaciones de la Institución Ferial Alicantina (IFA). La misma estaba prevista que se celebrase en marzo, pero tuvo que posponerse al decretarse el Estado de Alarma por motivo de la pandemia.

Como puntos del día se ha tratado la aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2019, la aprobación del programa de actividades y la memoria de gestión.

En 2019 se conformaron las mesas de trabajo por temáticas para trabajar con los asociados en todos aquellos temas fundamentales para el desarrollo del tejido empresarial de Elche y comarca. Asimismo, se organizaron diferentes desayunos de trabajo, más de una veintena de reuniones de trabajo, y se firmaron 13 convenios de colaboración con diferentes organizaciones, administraciones y entidades. Cedelco ha participado y colaborado en una veintena de jornadas, encuentros y presentaciones, realizando su presentación oficial el pasado 28 de febrero en el centro de congresos Ciutat d’Elx, ante más de 400 asistentes del mundo empresarial de la comarca y de los diferentes organismos de la Comunidad Valenciana.

Este ha sido el discurso de su presidente, Joaquín Pérez: El trabajo debe continuar pese a las circunstancias que están rodeando el año 2020, siendo canalizadores para lograr un amplio paquete de medidas excepcionales, varias de ellas ya presentadas al Gobierno a través de los organismos pertinentes. Medidas para este año y para los sucesivos que garanticen la supervivencia de todas nuestras empresas y proteger los empleos que generamos.

Es el momento de ejercer de nuevo esa solidaridad y compromiso del que muchas empresas hemos hecho gala durante esta pandemia, un esfuerzo que no puede quedar en el olvido. Estamos viviendo la peor crisis económica que se conoce, consecuencia de una trágica situación que está cobrándose muchas vidas y destrozando a muchas familias.

Nadie podía imaginar en diciembre de 2019 que, a nivel mundial, la economía tuviera que parar para salvar vidas. Un freno que, en nuestra comarca, nos ha dejado graves y duras consecuencias para la reactivación económica.

A las empresarias y empresarios se nos ha ido pidiendo estar a la altura desde marzo y, así lo hemos hecho. Cedelco se ha puesto a disposición de los ayuntamientos y de la Generalitat Valenciana, creando una red de contactos entre nuestros asociados para localizar producción de proximidad, tal y como nos pidieron diferentes organismos, en un momento crucial.

A través de nuestras comisiones de trabajo hemos realizado un informe con propuestas para la reactivación económica de nuestro tejido empresarial.

Es una suerte contar con asociados y asociadas dispuestos a generar ideas, proyectos y retos que ayuden al tejido empresarial y atraigan riqueza a nuestra comarca, reteniendo talento y ayudando a la supervivencia de nuestras empresas.

Sin embargo, nos hemos encontrado con organismos a los que solo les ha interesado la foto con nosotros y no han respondido ni han reaccionado desde mayo de 2020.

Debo decir y remarcar, para que a nadie se le olvide, que quien mantiene realmente un país, una región, una comarca o una ciudad somos las empresarias y empresarios. Generamos riqueza y puestos de trabajo y sin estos, no hay economía y no hay consumo, y por tanto no hay recaudación de impuestos, algo muy importante y vital para que los gobiernos puedan afrontar el gasto social que está por venir.

Pero no podemos quedarnos sólo en eso. Consideramos que es absolutamente indispensable comenzar a trabajar en más iniciativas y propuestas para ‘el día después’.

Por eso, desde ya nos ponemos al servicio de todos los sectores y empresas de Elche y comarca para trabajar en la preparación de una salida progresiva de esta crisis desde el convencimiento de que todas las empresas forman parte de la solución.

No será posible salir de la crisis económica que seguirá a la del coronavirus sin que todos aportemos nuestro granito de arena para solventar las carencias que tenemos en Elche y comarca, ya que, sólo si permanecemos juntos, tendremos la fortaleza necesaria para alcanzar nuestros legítimos objetivos y salir lo menos perjudicados posible por esta horrible pandemia.