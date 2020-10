La Policía Local de Elche desplegará en la noche del sábado un dispositivo especial para evitar incumplimientos del toque de queda y fiestas privadas durante la noche de Halloween. Así, la treintena de agentes de la brigada nocturna se verán reforzados por otros seis policías para garantizar que se cumpla el toque de queda en una noche proclive a la celebración de fiestas multitudinarias que este año, además, cae en sábado, aumentado el «riesgo» de que los jóvenes salgan a la calle a celebrar la noche más terrorífica del año. Este despliegue pondrá especial énfasis en el Camp d’Elx.

Tal y como explicó ayer el edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad (PSOE), «el término municipal de Elche y la amplia extensión de pedanías hace que se concentren en las zonas rurales este tipo de fiestas. En un piso es más difícil meter a 20 personas y que estas vuelvan a casa sin ser vistas por las patrullas, pero en el campo es más difícil controlarlo, por eso se centrarán allí los refuerzos».

El dispositivo especial comenzará ya en la tarde-noche del 31. Sin embargo, a efectos prácticos, ya ha comenzado, pues los agentes ya rastrean diariamente las redes sociales en busca de convocatorias clandestinas.

Por el momento, señala Abad, no se ha encontrado ninguna, pero en las últimas semanas este rastreo de la red ha resultado ser muy útil para encontrar convocatorias que se saltan las restricciones impuestas. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, los agentes abortaron una fiesta privada en un campo que comenzó a extenderse como la pólvora, impidiendo su celebración.

Halloween ha sido tradicionalmente una noche complicada para los agentes. Hace unos años los huevos, harina y gamberradas pusieron en jaque a vecinos y comerciantes del centro, y gracias al dispositivo desplegado en los años anteriores, se consiguió erradicar. Sin embargo, la tradición manda realizar fiestas y botellones entre los jóvenes, que serán el foco esta vez.

«El toque de queda ayuda mucho a la hora de evitar estas aglomeraciones, pero hay que vigilar que se cumpla y así se hará. Pedimos a la gente que sea responsable, y la mayoría lo es, pero se atajará cualquier conducta fuera de las normas», añade Abad.

Lo cierto es que la Policía Local de Elche está aplicando mano dura contra los incívicos que se saldan las restricciones para garantizar la seguridad en materia sanitaria. De hecho, el pasado fin de semana, se interpusieron 654 multas. La mayoría de ellas, «en la jornada del sábado, especialmente por la noche, ya que era el primer día de toque de queda y a veces por desconocimiento o relajación se incumplió, pero los datos del domingo fueron mucho menores en cuanto a sanciones», matiza el concejal.

El dispositivo policial se extenderá toda la noche, y enlazará con el que se desplegará desde primera hora del 1 de noviembre, para la festividad de Todos los Santos. Las autoridades recuerdan que no están permitidas las fiestas ni reuniones sociales con más de seis personas, y que el toque de queda establece que a las doce de la noche se debe estar en casa, por lo que, en principio, tampoco estarían permitido quedarse a pasar la noche en casa de familiares o amigos no convivientes. En este último punto hacen un llamamiento a la responsabilidad individual, ya que no es posible vigilar casa por casa.