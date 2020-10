El Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco) fue tajante ayer en su asamblea general: «Nos hemos encontrado con organismos a los que solo les ha interesado la foto con nosotros y no han respondido ni han reaccionado desde mayo». Así demostraba su descontento la entidad y su presidente, Joaquín Pérez, en un comunicado en el que, a continuación, señala: «que a nadie se le olvide que quien mantiene realmente un país, una región, una comarca o una ciudad somos las empresarias y empresarios. Generamos riqueza y puestos de trabajo y, sin estos, no hay economía y no hay consumo y, por tanto, no hay recaudación de impuestos, algo muy importante y vital para que los gobiernos puedan afrontar el gasto social que está por venir». A buen conocedor... Pero además, los empresarios resaltan que «Cedelco se puso a la disposición de ayuntamientos y Generalitat, creando una red de contactos entre nuestros asociados para localizar producción de proximidad, tal y como nos pidieron los organismos, en un momento crucial». Cedelco considera «absolutamente indispensable comenzar a trabajar en más iniciativas» para «una salida progresiva de esta crisis». Por ello, sus directivos destacan que «nos ponemos a disposición de todos los sectores y empresas de Elche y comarca. Solo si permanecemos juntos tendremos la fortaleza para alcanzar nuestros legítimos objetivos».

Cedelco, presentada oficialmente el 28 de febrero ante 400 asistentes, ha creado comisiones de trabajo concretas con propuestas para la reactivación económica. «El trabajo debe continuar pese a las circunstancias», apunta Pérez, que concluye: «Debemos garantizar la supervivencia de nuestras empresas y proteger el empleo».