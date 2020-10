El número de ingresos de pacientes con coronavirus en Elche se ha estabilizado en las últimas 24 horas tras un incremento paulatino en los últimos 15 días, que motivaron la aplicación de nuevas restricciones en la ciudad hace dos semanas. Según han confirmado fuentes sanitarias a este diario, en el Hospital General de Elche hay seis personas ingresadas con el virus en la Unidad de Cuidados Intensivos, las mismas que ayer. Esta semana ha llegado a haber ocho pacientes covid en la unidad, si bien no ha trascendido si esa bajada se debe a una mejoría de estas personas o a su triste fallecimiento. En cuento a ingresos en planta, el General tiene hoy a 33 personas, tres más que ayer. Muy distinta es la situación en el Vinalopó. En este segundo hospital ilicitano, el número de pacientes en UCI también asciende a seis personas, si bien el servicio ya ha superado el 100% de su capacidad ya que estos enfermos se suman a los críticos por otras patologías, lo que ha hecho que las 16 camas de la unidad no sean suficientes para albergarlos a todos, críticos covid y con otras patologías.

El Vinalopó ya ha activado el plan de contingencia por el que ha habilitado otras seis camas, y cuenta con un plan C para tener más camas y respiradores si fuese necesario. En el General la UCI es algo más amplia, con 22 camas, y fuentes del hospital señalaron que ni siquiera en la primera ola tuvieron que recurrir a esas camas extra, si bien preocupa el elevado número de ingresos, que no ha dejado de crecer desde el pasado puente de octubre. Las restricciones impuestas hace dos semanas no han dado resultado. Las medidas llegaron cuando la ciudad alcanzaba una tasa acumulada en los últimos 14 días de 220 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra que fuentes sanitarias han actualizado esta semana hasta los cerca de 270 contagios.

En ambos centros se han elaborado planes de contingencia en previsión de que la situación empeorara y fuera necesario más respiradores para la UCI. Algo que, desde ambos centros, esperan que no ocurra hasta este invierno, cuando a la epidemia de covid de sume la de la gripe estacional. El dato positivo, señalan desde el Hospital General, es que esta semana se están dando más altas que ingresos en el hospital, por lo que si estos últimos no aumentan la presión podría aliviarse ligeramente en los próximos días. Este hospital tiene dos hemiplantas cerradas y aisladas para estos pacientes. En la primera ola llegó a tener dos plantas completas y una hemiplanta. Es decir, cinco hemiplantas.

Por el momento, la actividad ha continuada con relativa normalidad en los hospitales en cuanto a intervenciones y consultas programadas, si bien podrían suspenderse en las próximas semanas si la situación no mejora y las UCIs continúan recibiendo a pacientes.

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de limitar el número de reuniones sociales, que deben ser de un máximo de seis personas, si bien instan a posponer cualquier encuentro que no sea indispensable. También se debe guardar la distancia de seguridad, usar la mascarilla en todo momento y seguir las restricciones impuestas por las diferentes administraciones.

En cuanto a los brotes detectados en las últimas 24 horas, la Conselleria de Sanidad ha informado que hay otros cinco brotes en Elche, todos de origen social. Uno de ellos tiene cinco casos, otro cuatro y los otros tres, tres casos cada uno. También ha habido brotes en Santa Pola y Crevillent, con seis contagios en cada uno.

Estos datos se suman a la última actualización realizada el martes por la cartera que dirige Ana Barceló, cuando se informó que el número de contagios en Elche ascendía ya a 2.828, con 605 en los últimos 14 días y 27 fallecidos. En Santa Pola se han producido hasta el martes 351 casos, 29 en las últimas dos semanas, y siete personas han perdido la vida a causa del coronavirus. En Crevillent se han declarado 232 casos, 50 en los últimos 14 días y ha habido cinco fallecidos.