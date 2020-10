Elche pondrá drones en el centro y en los cementerios para controlar las aglomeraciones durante este Puente de Todos los Santos y la celebración de Halloween marcada por la pandemia. A pesar de que no habrá actos organizados por el Ayuntamiento para cumplir con las restricciones impuestas por Sanidad, que ahora se acentúan con el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, desde el equipo de gobierno han dispuesto un operativo policial especial con más de 560 agentes para controlar la situación, ya que se prevé que haya más actividad que en cualquier otro fin de semana.

Se teme también que se convoquen fiestas clandestinas con más de seis personas en locales o en viviendas privadas, sobre todo en zonas rurales, por lo que también habrá un refuerzo en el extrarradio de la ciudad y las pedanías, según confirmaba hoy Ramón Abad, edil de Seguridad Ciudadana.

Por ello, la Unidad de Medios Aéreos utilizará dos drones en los puntos calientes donde pueda haber más tránsito, que en este caso sería la zona centro y los campos santos. De igual forma, en el centro la Policía pondrá un puesto de mando avanzado con el camión mercurio desde donde controlarán de una forma más rápida que se cumplen las normas. Habrá asistencia sanitaria por parte de DYA y se regulará el tráfico en el entorno de los cementerios para controlar los flujos de movimiento. También se pondrá una señalización especial de los accesos y voluntarios de Protección Civil pondrán orden.

Mañana, sábado, será cuando más refuerzo policial haya, con 161 agentes, aunque la horquilla supera el centenar de efectivos de hoy hasta el lunes, cuando está previsto que muchas familias acudan a los cementerios.

En cuanto al control de las celebraciones de Halloween en viviendas, desde la concejalía de Seguridad indican que la policía sólo puede guiarse por las quejas vecinales o por indicadores de ruido ya que no pueden inviolar un domicilio sin orden judicial y sin que los propietarios no dan el consentimiento, por lo que controlarán que no se altera el orden público y sólo podrían en todo caso esperar a que saliesen de la vivienda los individuos para proponerles actas de sanción por incumplir las restricciones.

Dudas

La Jefatura de la Policía Local de Elche ha reforzado la sala de control en la que se atiende telefónicamente a los usuarios tras haber recibido un aluvión de dudas sobre cuáles son las nuevas medidas restrictivas. Con el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana las medidas de Elche se equiparan a la de otros tantos municipios de la Comunitat y ahora en lugar de cerrarse la hostelería a las 23h, los negocios podrán hacerlo a la medianoche como el resto de municipios, aunque sólo podrán atender a clientes una hora antes del cierre como máximo.