Contigo Elche critica que la ciudad tenga poco peso en la relación de proyectos que integran el Fondo de compensación interterritorial nacional de los presupuestos generales. La formación reprocha que "una vez más Elche no consigue recibir inversiones de forma proporcional a lo que le correspondería por tasa poblacional". De esta forma indican que el anteproyecto de presupuestos generales del estado presentado el pasado miércoles en Madrid "vuelve a poner de manifiesto la carencia histórica de inversiones y proyectos en el municipio". Con ello critican que de un total de 193.485.000 de euros presupuestados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para la Comunitat en 2021, "Elche apenas recibe 209 mil euros para dos proyectos". Por ello, desde la formación pide al equipo de gobierno que se movilice "para reclamar lo que en justicia nos corresponde, ya son muchos años de desidia nacional y de tibieza municipal con las inversiones”.

Carlos San José, presidente de Contigo Elche critica la poca inversión con la que se queda Elche, "porque no tiene sentido que los Fondos de compensación interterritorial que fueron concebidos para corregir desigualdades entre territorios excluyan nuestro municipio. Elche cuenta con zonas muy deprimidas como el barrio de Carrús, según hemos conocido recientemente, y no parece razonable que nuestra ciudad no vaya a recibir ni un euro de unos fondos diseñados para ello” .