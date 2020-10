Partido Popular, Ciudadanos y Vox salieron ayer en bloque para anunciar que han pedido la celebración de un nuevo pleno extraordinario, tras el que tuvo lugar la pasada semana para debatir sobre la monarquía y la figura de Felipe VI, en el que se buscará poner en marcha una mesa de trabajo que luche por conseguir las inversiones que se consideran justas para Elche y que, a su juicio, no se recogen en los Presupuestos Generales del Estado que se acaban de dar a conocer. Las tres formaciones que componen la oposición en el Ayuntamiento tacharon de «ridículo» que los presupuestos apenas recojan 100.000 euros para la ciudad en los próximos tres años, que se destinarán a concluir la Ronda Sur, y acusaron al equipo de gobierno local, principalmente al PSOE, de dar su beneplácito a la decisión que ha tomado el ejecutivo de Pedro Sánchez y no luchar con más fuerza para defender los intereses de los ilicitanos.

Los portavoces municipales del PP, el también senador Pablo Ruz, Ciudadanos, Eva Crisol, y Vox, Amparo Rodil, acompañados por los ediles José Navarro (PP) y Juan Antonio Alberdi (Vox) unieron fuerzas ayer a pie de calle para anunciar la petición de un pleno extraordinario y denunciar que los Presupuestos del Estado siguen ninguneando a Elche al no atender ninguna de las reivindicaciones históricas que, desde hace años, se vienen reclamando en la ciudad ilicitana. Quien no se sumó ayer a esta petición fue el exconcejal de Ciudadanos y actual edil no adscrito Eduardo García-Ontiveros.

Tras el intento del PP de buscar distensiones entre los socios de gobierno, PSOE y Compromís, en el debate sobre la monarquía, ahora la oposición tratará en el próximo pleno extraordinario de cargar las tintas contra el alcalde, Carlos González, al culpar a su partido de ser el principal responsable de que el Gobierno central no preste a Elche la atención que merece. De hecho, durante el acto en el que ayer anunciaron la petición de la nueva sesión plenaria, ya se lanzaron algunos ataques contra el secretario general del PSOE en Elche, el exalcalde Alejandro Soler, aludiendo a su condición de diputado nacional.

Mesa de trabajo

Los representantes de PP, Ciudadanos y Vox quisieron hacer hincapié ayer en que en el próximo pleno extraordinario «sí que se debatirá de asuntos que interesan en Elche», después de las criticas que recibió la sesión dedicada a tratar la figura de Felipe VI, al considerarse que es una cuestión alejada del día a día de los ilicitanos, más aún si cabe, con las consecuencias económicas y sociales que está dejando la pandemia. Eso sí, Ruz, Crisol y Rodil también matizaron que no quieren que el pleno se convierta en una confrontación entre partidos, ya que lo que realmente buscan con su celebración es que sirva para poner en marcha una mesa de trabajo en la que se elaboren unas propuestas de enmienda a los Presupuestos que, posteriormente, serán trasladadas a los partidos a nivel nacional con el objetivo de que los presupuestos ofrezcan respuestas reales a las necesidades de Elche.

«La falta de liderazgo de González ha quedado en evidencia una vez más, así como su nulo peso ante el Gobierno. Ya está bien de que nos tomen el pelo, de que nos insulten y de que el alcalde sea cómplice de este ultraje a nuestra ciudad», lamentó un Ruz que llevó la voz cantante durante la intervención de la oposición. El portavoz popular también lamentó que la partida para Elche de los Presupuestos también recoja el desdoblamiento de la carretera del aeropuerto y su conexión ferroviaria con Alicante, y no con la ciudad ilicitana.

Por su parte, Crisol insistió en la necesidad de crear una mesa de trabajo en la que todos los grupos colaboren en la realización de enmiendas. «Es la única manera que tenemos para luchar por nuestras infraestructuras, porque la asignación de los Presupuestos es irrisoria», apuntó.

En último lugar intervino Rodil. La representante de Vox se mostró crítica con la labor del equipo de gobierno y su «fallido» Plan de Infraestructuras, al mismo tiempo que echó en falta una mayor implicación del Ejecutivo nacional para revertir la crisis.