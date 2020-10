Arte urbano de 23 metros de altura

Si la gasolinera Mora de Elche ya era sobradamente conocida ahora se ha convertido en un lugar para hacerse «selfies» y presumir del arte a gran escala. La tenue fachada del parking de cuatro plantas de este servicio de repostaje se ha transformado en un colorido grafiti de 23 metros de altura y 11 de ancho que hace honor a la cultura del Hip Hop. Su artífice es Tom Rock, el reconocido grafitero alicantino que lleva más de tres décadas sacando luz donde antes sólo había tenuidad. Reconoce a INFORMACIÓN que ésta es la obra más grande, en cuanto a dimensiones, que ha hecho en toda su trayectoria. También para la ciudad es de los murales más ambiciosos, y se posiciona como el más alto.

En plena pandemia por covid-19 Tom Rock tuvo la idea de llenar de color el entorno de la Plaza de Crevillent, en el Sector V. Todo comenzó a mediados de septiembre cuando al artista, que también trabaja como rotulista, le encargaron repintar el símbolo del parking en la parte elevada de este antiguo edificio, que estaba muy desgastado. «Cuando vi el edificio, que no tenía ventanas les hice cuatro proyectos de diseños míos para que vieran si colaba» Y efectivamente «coló». Puso la condición a la empresa que gestiona la gasolinera que le dispusieran una grúa. El arte ya lo ponía él de forma altruista y un mes después el cambio en el entorno fue tan drástico que ahora los paseantes se asombran y se paran para hacerse fotos junto al mural.

«Al principio querían algo que tuviese que ver más con Elche» pero finalmente optó por una de las obras que ya tenía preparadas, y que entrarán en una exposición de una docena de obras que ya está preparando, aunque sin fecha de presentación debido a la crisis sanitaria. Finalmente accedieron a que pudiese plasmar uno de los trabajos que más representa su pasión por el arte urbano. El mural representa un «breaker» o «b-boy», término acuñado a los bailarines de breakdance. El proceso de inspiración para diseñar primero la obra a pequeña escala fue Instagram. En la red social fue cogiendo ideas, posturas que le gustasen y al final dio con la imagen de un reconocido breaker coreano que hacía una de las piruetas que denostaba una técnica bien estudiada.

«Se ha enterado el chaval desde Corea, es de los mejorcitos e incluso ha ganado campeonatos de Red Bull. Ha publicado mi mural en su Instagram, y me ha dado tres vueltas porque tenía 7.000 me gustas cuando no llego a 400» explica entre risas. Con este mural entiende que su proyección puede aumentar más a pesar de que ya es uno de los referentes en la provincia. A sus 51 años asegura que fue el primer grafitero de Alicante allá por el año 1984 y ahora de alguna manera su trabajo obtiene un reconocimiento a lo grande ya que la otra gran obra que pintó era la fachada de una juguetería de su ciudad, que no alcanzaba ni la mitad de las dimensiones de esta nueva.

En Elche también es conocido por diseñar interiores de edificios o incluso por dar el toque fantástico a las fachadas de algunas discotecas de Altabix, ahora cerradas por el covid-19. De igual forma está a la espera de que alguna firma esponsorice los gastos de los numerosos botes de pintura que ha utilizado. Más allá del dinero, este artista y todos los compañeros que lo ayudaron se sienten orgullosos de que Elche sea un poco más colorida en estos tiempos que corren.