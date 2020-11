Los amantes del Misteri d’Elx van camino de no poder disfrutar de esta joya universal no solo en verano, sino tampoco durante al menos tres otoños. Y es que es solo en los años pares cuando La Festa, coincidiendo con la caída de las temperaturas, vuelve a emerger, incluida, no olvidemos, dentro del marco del Festival Medieval de Elche.

En este año 2020 la pandemia impide estas representaciones extraordinarias, y puesto que en 2019 no se celebró ni tampoco corresponde hacerlo entre octubre y noviembre de 2021, en principio los que prefieren deleitarse con el drama asuncionista sin padecer los rigores del estío deberán conformarse con esperar al año 2022. Eso en el caso de que todo marchara a mejor.

Y antes falta por ver si habrá representaciones el próximo verano 2021, algo que no se ha tratado en el seno del Patronato puesto que aún hay margen para esa decisión.

Tomando como eje el Misteri d’Elx, desde 1990 se celebra en Elche en la última semana de octubre el Festival Medieval d’Elx. Hasta 2002 mantuvo su carácter bienal, coincidiendo con las representaciones otoñales de La Festa, programándose seminarios y actuaciones de grupos teatrales y musicales, nacionales y extranjeros, en distintos espacios de la ciudad, plazas y calles, así como un mercadillo de época en los alrededores de la basílica de Santa María y de la Glorieta. A partir del año 2003, las ediciones del Festival Medieval pasaron a ser anuales y el ámbito de actuación se ha extendido hasta el Siglo de Oro.

La actual edición del Festival Medieval, la XXV, tenía programados actos del 23 al 31 de octubre, seis de ellos adaptados para cumplir con el toque de queda. De haber habido escenificaciones de este Patrimonio de la Humanidad se hubieran desarrollado durante estos días, normalmente 28, 29 y 30 de octubre y 1 de noviembre.

A mediados del pasado mes de septiembre la familia del Misteri anunciaba la decisión de no organizar las escenificaciones de otoño. «Por prudencia hemos decidido suspender las representaciones extraordinarias (de otoño) del Misteri. Lo primero es la salud humana. Pero La Festa sigue viva y nuestro trabajo continúa», indicaban desde la Casa de La Festa.

Pero ¿por qué se celebra el Misteri en otoño los años pares? El historiador, archivero del Misteri y Mestre de Ceremonias Joan Castaño explica, y así se recoge en la página de Visitelche, que el 1 de noviembre de 1950 el papa Pío XII definió solemnemente la Asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma como dogma de la Iglesia Católica, una creencia que el Misteri ha defendido y proclamado desde la Edad Media.

Esta circunstancia fue reconocida por el propio Pontífice al elevar la iglesia de Santa María, escenario tradicional de La Festa, a la dignidad de basílica en mayo de 1951. El Patronato del Misteri de Elche decidió recordar estos hechos con unas representaciones extraordinarias. Las primeras tuvieron lugar en 1954, Año Santo Mariano: el 31 de octubre se llevó a cabo un ensayo general y el 1 de noviembre la celebración tradicional en dos partes: La Vespra por la mañana, seguida de la procesión por las calles de la ciudad; y La Festa por la tarde.

Con la pandemia, el Patronato del Misteri no descartaba a última hora organizar almenos un concierto de la Capella para que La Festa deje al menos una pequeña huella este otoño. Pero con el toque de queda y las nuevas restricciones, finalmente se ha descartado completamente.