La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche tiene previsto adjudicar hoy el contrato de la basura a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Urbaser-FCC, lo que ayer el portavoz, Héctor Díez, notificó a la junta de portavoces, a la que se convocó por la tarde para darles a conocer algunos pormenores del proceso que se abre ahora, que no será breve pues hasta dentro de seis meses no está previsto que comience a trabajar. Hasta que hoy la junta de gobierno ratifique el acuerdo, superado los recursos que se presentaron, no comienza a contar los plazos para que la UTE adquiera la maquinaria con la que cubrirá el servicio. Además, tendrá que reunirse con el comité de empresa y negociar las nuevas condiciones.

El contrato se firma por diez años y una factura anual que comenzará en 28,1 millones de euros y que irá incrementándose a medida que aumenten las mejoras que prevé el contrato, como por ejemplo el contenedor de orgánico (1,9 millones). La mejora de servicios, ha repetido en varias ocasiones el propio portavoz, justifica el incremento del precio que se pagará por este servicio, ahora deficitario, que viene a costar alrededor de 5,5 millones de euros menos al año. ¿Cómo se pagará este desfase? Esa es una de las cuestiones en las que está trabajando la Concejalía de Hacienda pues el alcalde ya anunció que el año próximo no habrá aumento de tasas, impuestos o precios públicos.