Tener una ciudad más verde, sostenible y ecológica a corto plazo, mientras que al mismo tiempo el padrón de vehículos sigue creciendo (3.000 más el último año, hasta situar la cifra en 154.000) parecen conceptos incompatibles que se están dando a día de hoy en Elche. Ayer el grupo popular desveló un documento, que aseguró que ha necesitado más de cuatro meses para obtener: el Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS), que ha recibido cuando, precisamente, PSOE y Compromís están en plena faena por ganar terreno para los peatones a costa, evidentemente, de estacionamientos, con obras por doquier desde la Corredora hasta la calle Virgen de la Cabeza -ambas incluidas en el Plan Centro- y en otras vías del centro urbano. Según el portavoz popular, Pablo Ruz, del mismo documento se extrae que se van a perder más de 1.600 estacionamientos en los próximos años si se cumplen sus directrices, principalmente en el barrio de Carrús (710), aunque también en el Pla y Sector V (510), zona centro y Raval (383).

La compensación a ese proyecto del equipo de gobierno para conseguir una ciudad menos contaminante y más habitable, que dio en forma de promesa hace algo más de un año Carlos González, entonces candidato socialista y en la actualidad regidor, era que se iban a generar 1.500 plazas de estacionamiento privado este mandato, precisamente, allí donde el PMUS prevé la eliminación de los aparcamientos gratuitos. Aquel anuncio fue en campaña electoral y, aunque la pandemia pudiera ser un justificante para no haber vuelto a escuchar nada al respecto de cómo va, el equipo de gobierno sí que se ha puesto en marcha con la peatonalización.

Todo ello dio oportunidad a Ruz para criticar ayer no el hecho de que se pretenda una ciudad más habitable, sino la falta de gestión del equipo de gobierno para solucionar el problema que se va a generar con la pérdida de los estacionamientos, al tiempo que recordó que «el informe elaborado por el Ayuntamiento se ha redactado sin consenso con los grupos políticos, asociaciones de vecinos y comerciantes».

Ruz hizo una seria advertencia sobre lo que pasará si se sigue adelante con el PMUS sin soluciones a dónde dejar los turismos, asegurando que el plan reconoce, «de manera textual que solo existe una plaza de aparcamientos para cada tres coches censados». A lo que añadió en tono de crítica que «este gobierno de improvisación se escuda detrás de la creación de espacios públicos para suprimir plazas de aparcamiento. Y, sobre todo, estas actuaciones se realizan sin consultar».

El PP ya ha hecho cuentas de cuántas se han perdido en este mandato de esas 1.600 que prevé el PMUS: 225 plazas, «sin alternativa alguna, para la ubicación entre otras cosas de carriles bicis, algunos de los cuales van a suponer un peligro para los ciclistas y un caos circulatorio sin precedentes en la zona».

El edil popular también recordó cómo el Ayuntamiento prevé reconvertir el aparcamiento gratuito de Candalix en otro de pago a través del sistema de la ORA y donde estacionan en estos momentos más de un centenar de vehículos lo que, en opinión de los populares, no ayudará al comercio del centro urbano en franca decadencia por la actual situación.

REPARTO DE PASQUINES CONTRA EL CARRIL ÚNICO EN LA AVENIDA JUAN CARLOS I



Nuevas Generaciones inicia una campaña por la eliminación de parte de la calzada de tráfico en la vía





La concejala de Movilidad, Esther Díez, dijo ayer tras conocer el rechazo del PP, que «estamos elaborando un plan que coloca a Elche en el nivel de otras ciudades españolas y europeas, que apuestan de lleno por modelos verdes, por una movilidad sostenible, donde el protagonismo es de los peatones, del transporte publico y del alternativo. En definitiva, de lmedios no contaminantes que contribuyen a evitar el cambio climático». Y añadió, «el PP propone un modelo obsoleto, basado en la promoción del coche particular. Si fuera por Pablo Ruz, el tren chicharra seguiría pasando por la Plaça Baix, no habría una Corredora peatonal, no habría una plataforma única».