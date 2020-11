José Antonio Gutiérrez: «Se está trabajando en unos test múltiples para diferenciar en los pacientes la gripe del covid»

No estamos mal, aunque tampoco estamos todo lo bien que quisiéramos. En cuanto a volumen de pacientes, las urgencias han disminuido. En época precovid teníamos una media de 250 pacientes al día. En la primera oleada bajó a unas 60, y ahora estamos en 170.

Prácticamente todos los que ingresan en el hospital pasan por Urgencias. ¿Cómo ha cambiado esto la forma de trabajar?

Ha cambiado el tipo de paciente. Las patologías tradicionales han disminuido mucho y ahora hay más patología respiratoria que, además, se tienen que enfocar en el covid hasta que se descarta. Se trabaja de otra manera. En Urgencias, cuando viene el paciente, no sabes lo que tiene, no es como cuando ingresa en planta. Se ha establecido un circuito independiente en la antigua unidad de corta estancia, con 21 camas y ocho sillones, se han cerrado boxes y se han hermetizado con presión negativa.

¿El descenso es por miedo a la situación actual o porque antes abusábamos de Urgencias?

Un poco de las dos cosas. Quien no viene por miedo es la gente mayor, que es más vulnerable. Por otra parte, siempre ha habido un porcentaje de gente que viene a Urgencias a ahorrar la visita con su médico, porque te lo hacen todo más rápido.

En Urgencias todo funciona muy rápido. ¿Cómo se realizan esos diagnósticos? ¿Cuánto tardan en tener el resultado?

En ese sentido estamos muy bien. Me atrevería a decir que nadie trabaja mejor que nosotros, porque el hospital ha hecho un gran esfuerzo. A nivel de laboratorio tenemos el antígeno rápido, además de la serología y analíticas. En 15 minutos está el resultado y a pie de cama del paciente. Además, tenemos la disponibilidad de PCR las 24 horas al día. Hay tandas que se meten cada tres o cuatro horas y vamos teniendo resultados. Se hacen 400 PCR al día en el departamento, y en cuatro o cinco horas tenemos el resultado, y eso nos ayuda mucho a descongestionar.

De esas 400 diarias, ¿cuántas se encargan desde Urgencias?

Estamos haciendo una media de 30 diarias. A todos se les realiza el antígeno, y si es positivo, se da como positivo. Solo se hace PCR a los negativos, ya que el test tiene un valor predictivo algo más bajo. Cuando tenemos un positivo, se prepara todo y en una o dos horas se ingresa en planta.

De esos 30, ¿cuántos dan positivo y cuántos ingresan?

La media ronda entre los seis o siete ingresos diarios. Diagnosticamos una decena, pero no todos ingresan, a algunos se les da el alta y siguen tratándose en casa.

¿Son pocos, muchos...?

No es una situación tan desesperada como la de primavera. Hay que concienciar a la población, sin ser alarmistas. Como comparativa, en abril/ mayo llegamos a tener ingresados más de 100 pacientes covid y la UCI llegó a estar llena de pacientes covid. Ahora solo hay cinco en UCI y en planta unos 30 de media. A eso hay que añadirle que estamos más preparados y con mejores medios. Es verdad que ahora tenemos muchos casos, antes solo teníamos enfermos pero ahora se hacen muchas más pruebas y diagnosticamos a los asintomáticos. Parece que haya más covid, pero la gravedad es menor.

Tuvimos un pico en el puente de octubre que fue lo que obligó a tomar medidas. Cuando vienen picos de este tipo ¿las Urgencias lo sufren?

Sí. Nosotros hemos estado muy bien comparados con otros departamentos, tanto en número de enfermos como en mortalidad. En esta segunda ola tuvimos un pico y pasamos a ser de los peores, pasando de una incidencia acumulada en 14 días de 100 a más de 300. Pero afortunadamente solo ha sido un pico, ha vuelto a descender y estamos por debajo de esos 300 y bajando. Parece que no va a más y estamos tranquilos. Cuando viene un pico sí se nota en esa área separada, pero se puede llevar bien, tenemos más camas que antes.

Este ha sido el primer pico, pero está por venir la epidemia de la gripe, que se juntará con la covid. ¿Hay recursos?

Efectivamente, nos preocupa la campaña de la gripe. El problema de la superposición de las dos es por una parte la saturación en Urgencias y en el hospital, y el problema diagnóstico. La clínica es muy parecida. En ese aspecto se está trabajando en tener unos test múltiples que esperamos estén pronto disponibles para saber si los pacientes con clínica respiratoria tienen covid, gripe u otros virus. En cuanto a saturación, el hospital tendrá que hacer lo que hace ahora. Cambiar recursos para destinarlos a estas patologías y cambiar camas, cerrando determinadas demandas como las intervenciones quirúrgicas programadas. Tenemos la esperanza de que sea una campaña de gripe contenida. La gripe empieza siempre en el hemisferio sur y va subiendo, y este año ha sido floja. No sabemos si al estar el covid se han tomado más precauciones o porque simplemente ha sido más floja.

En Elche hay medidas especiales y se ha perimetrado Elda y Petrer. ¿Es necesario tomar más medidas?

Es complicado de saber. El virus nos ha demostrado que nadie lo sabe todo sobre él. Cosas que dábamos por sentadas hace un mes no son así ahora. Es difícil saberlo. Lo único que nos tiene que quedar claro es que las únicas medidas que han demostrado eficacia real para disminuir la propagación son la prevención y la restricción del contacto social. Si no podemos, parara el mundo; dentro de llevar una vida normal, hay que concienciar de que hay que tomar medidas, llevar mascarillas... Eso evitaría tener que recurrir a males mayores como el confinamiento, que debería ser la última medida y debe aplicarse cuando no haya más remedio. También creo que si ahora intentan confinar es porque es más fácil hacerlo ahora que en el mes de la campaña navideña, es una forma de prevenir.