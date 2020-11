Hace diez meses nadie sabía quién era Amparo Rodil mucho más que allá de su familia, sus amigos y sus pacientes del centro de salud. Su formación obtuvo 6.024 votos y dos ediles. Fue la quinta fuerza más votada.

P ¿Qué hace un médico en política?

R Hay mucho médico en política, el doctor Steegmann es uno de nuestros más brillantes diputados. Ejerceré hasta los 80 si me lo permiten.

P ¿Es política por vocación?

R Siempre he sido activista política. Soy argentina e hija de asturianos. Mi padre, en vez de poner telenovelas nos ponía una tertulia política. Nos ponía a los tres hermanitos y lo mamamos desde chicos. Mi padre era un hombre de derechas, nos contaba la historia de España y su situación...

P ¿Y cómo le influyó?

R A los 16 años empecé a ser activista de movimientos sociales que combatían el peronismo montonero. En mi adolescencia sufrimos las consecuencias de los estamentos, de los círculos más católicos, empresarios y militares, más o menos como aquí, es ese mismo perfil que atacó la ETA. Yo era muy activista y me había interesado en todas las corrientes feminista, la antesala de la ideología de género.

P ...Y vino a España.

R Sí, estaba Aznar y con Aznar parecía que España a mí me daba la sensación de tranquilidad económica. ETA mataba aún, pasó lo de Santa Pola y vino Zapatero. En esos años no militaba en nada. Votaba a Aznar, no era la orientación exacta que tengo pero era el mal menor.

P El PP era el mal menor, dice...

R Aznar tenía sus claroscuros. Para mi visión política me gustaba mucho Mayor Oreja, su filosofía, su concepción existencial y un muchacho que vi: Santiago Abascal, tendría 20 años, por su actitud contra el terrorismo, porque eso es lo que habíamos tenido nosotros en Argentina. Y empecé a seguir su trayectoria...

P Continúe...

R Sí, me hice activista provida y fui delegada de Derecho a Vivir y de Provida. Participamos junto a la asociación de víctimas del terrorismo en las manifestaciones y a favor de la familia. Pero vino Rajoy y se alejó tanto de lo que pensaba que creo que lo voté solo una vez después del 11M y por una razón táctica. Debería haber sido Mayor Oreja porque completaba todo el espectro de lo que era el centro derecha, que hay muchas sensibilidades. Las más conservadoras: la defensa de la familia, de la vida, de los valores tradicionales. Me arrepentí, Rajoy traicionó los valores que defendía el PP y su base social.

P Y acabó en Vox...

R El día que Abascal fundó el partido dije: «No puede ser, es una maravilla». Hace 5 años quise ir a por primera vez a Vistalegre. Llamé y me dijeron que había Vox en Elche y me conectaron con Amparo Cerdá. Ella me contó que hacían tertulias, Las Tardes de Vox, y comencé a ir. Como soy parlanchina metía cuñas...

P ¿Y cómo ha sido concejal?.

R Un día me llamó Amparo (Cerdá) y me dijo: «¿A ti qué te interesa?, ¿qué ambición tenéis?» Le contesté que ninguna. «En la vida hay que tener ambiciones», me dijo. Tenía una vida hecha con una profesión desarrollada e hijos grandes. «Mi ambición es ser una buena persona, pero no tengo ambición de poder. Estoy para lo que haga falta. Si te sirven mis conocimientos, he dado clases, de todo lo que defendemos. Sé mucho, de calentamiento global, de sanidad, claro está de género,…». Ella hizo un grupo de trabajo y buscó gente que estuviera preparada. Fue inteligente. Había mucha gente buenísima en Vox, pero a Vox lo sigue más gente popular, somos una derecha social, no tenemos nada que ver con la derecha liberal pura.

P Qué quiere decir con que a Vox lo sigue más gente popular?

R Había mucha gente pero que no tenía capacitación para formar parte de una lista o un grupo de trabajo técnico y nos llamó a cada uno Amparo Cerdá de una especialidad. Y salió Juan Antonio Alberdi (número 3 en la lista y ahora concejal), que era mi paciente. Tuvimos nuestro primer grupo cuando sacamos 10 o 12 diputados para Abascal, después surgió lo de Andalucía y las locales. Y hubo que hacer lista y Amparo me dijo que quería poner de segundo a Alberdi por su fama de duro y luchador contra la corrupción. «¿Vos me acompañarías?». Le dije que me daba lo mismo: «Donde haga falta y sea útil». Me puso a mí, me dijo, por dos razones porque soy mujer y a Vox siempre se le acusa de machista, y le da buena imagen dos mujeres. Y, me lo dijo así, porque era inmigrante. Faltaba que fuera negra (dice en tono jocoso). Y así armó la lista. Así empezamos.

P ¿Qué es ser portavoz en un partido de seis mil votantes que no la conocen?

R Bajamos mucho en las locales porque se hizo una campaña regular, solo se veía a Amparo, que tampoco era tan conocida. Nos pasó como Cs, con Albert Rivera, o a Podemos, con Pablo Iglesias, son partidos que surgen a partir de un líder muy carismático.

P ¿Qué le parece que les etiqueten como partido ultra?

R Nunca lo pensé. Me coge a los 60 años y ya escuché cosas peores en mi país A nosotros nos hace mucha gracia. Tenemos un humor muy especial...

P Pero las etiquetas se quedan...

R Pero, ¿sabes lo que pasa?, que en una ciudad como Elche, que todavía tiene relaciones a nivel humano, no es una macrourbe, la gente te va a conociendo por lo que sos. En el Ayuntamiento tenemos una gran relación humana, aunque no somos de los que nos vamos a tomar café con la oposición porque ellos no se mezclan tanto con nosotros.

P ¿Incluso cuando les tachan de xenófobos?

R Lo que pasa es que cuando te dicen una cosa sin razón, discutirla... El que está enfrente no te va a creer. No hace falta decir que uno no es xenófobo y que quieres a todos por igual. Lo importante son los hechos. Nosotros tenemos a la Prensa en contra y al resto de partidos. Estamos solos, con una postura muy clara. La última moción de censura lo demostró.

P Pero ese estar solo les ha valido para ganar votos...

R Hay dos reflexiones sobre eso. Una es que objetivamente nos ayudó a ganar votos porque la gente quería esto. En eso sí y se clarificaron las cosas. Pero, por otra parte, desde nuestro punto de vista de vocación de servicios, que es real, esto no es un postureo, hubiéramos preferido una alternativa a este Gobierno. Por ahora no existe porque por mucho que aumentemos no vamos a ser suficientes. Creemos que nos vamos al abismo con el Gobierno de Sánchez. Lo que te ayuda momentáneamente a tener más afiliados, te da autoestima y te permite hacer cosas, pero no es la solución. Hubiera sido una esperanza para la población que ve que las cosas no funcionan.

P ¿Y con el gobierno local?

R En la pandemia colaboramos con el Ayuntamiento con la información que tenía como médica, por ejemplo con el geriátrico. Gracias a nuestra intervención está muy bien, pero lo hicimos en silencio. Yo le decía a Puri (Vives, la edil de Tercera Edad): «Si cumplís, no voy a la Prensa». No me interesa mi promoción personal.

¿Y no lo interesa que se sepa qué hace su partido?

R Es la política de nuestro partido. No la compartimos completamente, pero tenemos respeto y obediencia. Y suponemos que cambien en algún momento; de hecho, ya están cambiando. No quieren que hagamos entrevistas, yo tuve que pedir permiso para ésta.

P ¿Por qué?

R Nosotros lo entendemos. Nadie se va de portavoz por nada. Hubo una crisis y estuvimos como en la mira. Vox es un partido nuevo en el que se ha metido mucha gente. Vox tiene mucho temor y es comprensible. Ahora nos van conociendo, nos revisan todo, cuando presentas una moción, alguien nos escucha, algún encargado. Tenemos cursos de formación continua de todos los temas. Nos forman.

P ¿Y a qué tiene miedo Vox?

R La gente se envolvía en la bandera con: «¡Viva la patria!» y «¡Viva España!», pero en sus opiniones podía decir cualquier cosa. Y decían cosas que no tenían nada que ver. A nosotros nos dieron un libro sobre las 100 respuestas de Vox, que te las podías estudiar, pero eso no incluía todas las particularidades que te podían venir. Si no tenías conocimientos previos de política, historia, economía,... podías contestar mal. Tampoco entendemos de esos métodos sobre que está bien o mal a nivel de marketing, de publicidad en los medios.

P ¿Le está decepcionando hacer política municipal?

R No es lo mismo la política nacional que la local. Los ideales que uno tiene... hay que plantarse aquí y ver qué es bueno para la gente, lo rutinario, y dejarse de ideologías. Nosotros creemos que muchas veces los patrones ideológicos perjudican. En una cosa tan material como es el presupuesto, si lo haces ideológicamente en gastos superfluos y políticos para hacer cursitos, cosas de ideología de genero o de cambio climático y después no llegas para hacer las cosas importantes, la ideología también interviene. Nosotros tuvimos que aprender. La cuestión del Ayuntamiento no le sonaba extraño a Alberdi, a mí sí. Tuvimos que plantarnos y empezar a que nos conocieran, saber que se necesita. Eso fue un aprendizaje, cómo se desarrolla la actividad municipal. Y el tipo de diálogo que se puede tener con la oposición en aras de que las cosas funcionen en Elche.

P ¿Qué preocupa a los vecinos?

R El coronavirus y la economía, que se ve que se va de las manos. Lo veo en mi profesión o cuando visitamos barrios. La gente no tiene todavía conciencia de lo que va a venir. La situación económica está mal, pero en Elche aún no ha explosionado quizá porque las ayudas… mira creo que una de las cosas que mejor funciona es Bienestar Social. Cuando un concejal se ocupa de verdad, se nota y funciona, porque las ayudas llegan. Ahora, no serán suficientes cuanto esto explote. Cuando los comercios que cerraron no vuelvan a abrir, cuando las empresas que han hecho ERTEs hagan EREs aquí se va a notar mucho. Y la gente también se preocupa por su barrio. Las obras el Ayuntamiento las ve como una solución y los vecinos como una molestia porque no ven cohesión. La ciudad tiene que tener un proyecto general y no dedicarse a hacer bachecitos y arreglarlos.

P ¿No le gustan las obras?

R Nosotros vemos que van dando obras y trabajo. Esperamos que el trabajo que están dando sea limpio. Pero la cuestión es por qué se hace. Un ejemplo. Yo vivo en Altabix y veo que se han hecho arreglos en las aceras de los chalés importantes, pero las nuestras las dejaron igual. Los chalés importantes no tenía deficiencias importantes y podían esperar, pero se hicieron. Se quitaron 54 arboles que ensuciaban, pero generaban oxigeno y después vas por Carrús y es un desastre. Donde la gente va a comprar calzado, hay socavones. ¿Por qué no empezaron por ahí? ¡Por qué hay este criterio?. Y no hablemos del centro porque el proyecto que tienen no se quién se sentó a pensarlo. Pero pensar que peatonalizar una calle, que une Elche, para activar un centro que está muerto porque se están yendo todos, y en un momento que no hay expectativas de que se reactive hasta que el Mercado se resuelva. Luego la desviación del tráfico que conlleva va a ser un caos. Estoy de acuerdo con los carriles bici pero hay que elegir el lugar. No hay una programación lógica. Va a ser: «qué parcheo aquí». El carril bici de las Jesuitinas, ¿por dónde se va a pasar? . ¿Quién piensa esas cosas?, si hay una mente pensante. ¿Se está pensando en una ciudad cómoda habitable, donde el coche no sea una mala palabra? Pero no se puede castigar el progreso, es una necedad.

P ¡Habla de funcionarios o de políticos?

R Los funcionarios no se pueden cambiar, pero sí la dirección política. No me gusta utilizar la terminología del PP, que Pablo (Ruz) es muy duro a veces, porque hay concejales que no están especializados. Pero si es cierto que no hay lugar a que alguien tenga una cartera que no entiende. A nosotros nos pasa mucho con Sanidad, que la lleva una chica con buen carácter pero hay un problemita. Ella se reúne con técnicos y escucha, pero no pregunta porque no sabe y en una situación como el covid.