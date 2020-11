Si hace diez años le preguntásemos a cualquier vecino de Elche si sabe lo que es un producto ecológico habría muchas dudas en el aire. Una década después todavía hay una gran parte de la población reticente a comprar frutas, verduras, pastas o incluso cosmética ecológica porque sigue calando la idea de que son productos con un coste demasiado elevado, sin que sea el caso generalizado, y muchos siguen sin estar concienciados sobre qué supone consumir un artículo libre de químicos y producido cerca de casa. Para cambiar esta percepción desde hace dos años varios productores de diferentes ramas montan quincenalmente un mercado ecológico (cada primer y tercer sábado del mes de 10 a 14 horas) que va alternando la ubicación entre el CEIP Reyes Católicos o el barrio de El Raval. El objetivo es fomentar el contacto entre productor y consumidor sin intermediarios. Y está teniendo éxito.

Desde que el colectivo es más visible en la ciudad y de forma periódica los productores están anotando un auge en el sector. Para apoyarles, además, el Consistorio ha suscrito recientemente un convenio con la Associació Sistema Participatiu de Garantía. SPG Alacant, que se suma al apoyo que ya prestaban otras entidades como ADR.

Esperanza Vicente vive en Peña de las Águilas donde tiene una huerta ecológica bajo el sello Villamanolita. Cultiva principalmente higueras, tomates o verdura de temporada y tiene casi seguro que este tipo de producción es el futuro, a pesar de que hizo una gran inversión para rehabilitar la finca en la que ahora producen y han tenido que esperar a que los cultivos den sus frutos. «Los clientes suelen tener mucho miedo a los precios, pero cuando vienen compran comida y no gastan tanto porque compran lo que necesitan». Apunta que con la pandemia de covid-19 han tenido un aumento de clientela que les reclamaba por el servicio a domicilio.

Olga Miralles lleva 15 años montando su puesto de granada ecológica en mercadillos ecológicos. «Se nota que hay mucha más gente concienciada. Antes nos miraban como raros y ahora con respeto», asevera. «Cuando pruebas el género quieres repetir». Es lo que le ocurre a Begoña García, una vecina de El Raval que cree firmemente que una buena inversión en alimentación «te evita otros problemas». Entiende que los productos ecológicos y de cercanía sólo traen beneficios «porque si lo que comes es natural y está rico tus hijos pasan de comer, por ejemplo, patatas fritas...» reseña. «La gente sigue incrédula pero el cuerpo lo agradece», apunta Mercedes Campello, otra vecina, mientras compra pastas en un puesto artesanal de dulces ecológico en el mercado, que ayer se instaló en el patio del centro de educación para mayores Mercé Rodoreda, espacio provisional en lugar de la plaza de El Raval para controlar mejor los aforos.

«Soy de ingresos medios tirando a bajos pero no gasto en ropa o en salir tanto a cenar si no en la calidad de mi comida», reseña Daniela Grancharova, una vecina de Santa Pola que nunca falta a este mercado. Alicia Sendra dejó la hostelería con la crisis de 2007 y se pasó a la producción de cosmética ecológica tras estudiar aromaterapia. Espera que la crisis sanitaria del covid-19 «sea el detonante al cambio y se vuelva a controlar el consumo». Juan Clemente, uno de sus clientes, señala mientras compra un champú sólido que nota beneficios a nivel físico y además «utilizas menos plásticos, mientras que a nivel espiritual me siento bien pensando que consumo cosas buenas», asevera.