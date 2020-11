La formación política Contigo ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para tratar de paralizar la ejecución de los nuevos carriles bici de Elche impulsados desde la Concejalía de Movilidad. Contigo se muestra "a favor del uso de la bicicleta como transporte alternativo pero con un proyecto consensuado y válido". Por este motivo, insta a la concejal del área Esther Díez "a mostrar los informes que avalen esa manera de ejecutar unos carriles que no son utilizados por los ciclistas, que van a generar graves problemas de tráfico y atascos y además de suponer una inversión injustificable dentro de una crisis económica tan grave".

El presidente de Contigo Elche, Carlos San José, ha sido muy crítico y ha dicho que “ningún ilicitano va a dejar de usar su coche para ir en bici por 500 metros de carriles que no van a ningún sitio. Estrangular arterias principales y restar tantas plazas de aparcamiento tendría sentido si los carriles bici fueran verdaderas alternativas de tránsito para poder ir a trabajar o desplazarse, pero lo que está haciendo esta concejala son plasmar consignas ideológicas ignorando las consecuencias de sus acciones y no escuchar ni a conductores ni a ciclistas. Además Carlos San José ha asegurado que “el carril bici que Díez inauguró hace dos años en la Avenida de la Universidad, y que sirvió para restar muchas plazas de aparcamiento, actualmente no tiene ningún uso ya que los ciclistas apenas circulan por él”.

Carlos San José también ha afirmado que “no tiene sentido gastar tanto dinero inaugurando segmentos de carriles bici por la ciudad porque es imposible conectarla toda, en su lugar proponemos seguir con la reducción de velocidad, la educación vial, la concienciación y la convivencia entre todos los vehículos que ha conseguido que los que usamos habitualmente la bici vayamos seguros por las calles de la ciudad, sin necesidad de circular por esos complejos segmentos que hace el Ayuntamiento”

Contigo Elche ha puesto en marcha una recogida de firmas en redes sociales "con el fin de conseguir hacer ver al Ayuntamiento las quejas de los ilicitanos respecto a este tema".

Proyecto

Las obras de los nuevos carriles bici siguen su curso. Durante la jornada de hoy los operarios están instalando los elementos que separan la calzada del carril bici de la calle Juan Carlos I.