El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, José Navarro, ha criticado la actitud del equipo de Gobierno con la oposición tras solicitar hace más de una semana un pleno extraordinario. Navarro ha calificado la actitud del regidor socialista ilicitano, Carlos González, de "menosprecio y ninguneo a los miembros de la oposición, a cuenta de la ausencia de convocatoria del pleno extraordinario para crear una mesa de trabajo y elevar las reivindicaciones que tiene Elche para que sean asumidas en los Presupuestos Generales del Estado (...) El alcalde no puede pretender que se apruebe una mesa de trabajo, para elevar enmiendas fuera de plazo o que sólo se tenga un día para trabajar, debatir y elevar en consenso, las necesidades de nuestra tierra. González dispone de 48 horas para convocarlo si desea que el Pleno cobre sentido, de lo contrario, no seremos participes de su postureo político”.

“Esta actitud despótica con Elche y los ilicitanos se debe única y exclusivamente a su miedo a levantar la voz ante sus jefes de Madrid, un miedo esclavo de su necesidad de seguir sobreviviendo en la política, si Soler, Ábalos o Sánchez dicen que estos presupuestos son justos con la ciudad, González sumiso ante sus dirigentes, hace dejación de funciones, mira hacia otro lado y pasa a trabajar para el PSOE y no para los ilicitanos”, ha añadido el portavoz adjunto.

Límites

Así las cosas, José Navarro ha hecho hincapié en que el Gobierno municipal de González y el socialismo ilicitano “están rebasando todos los límites para evadir la fiscalización que desde la oposición estamos realizando, actitud decepcionante incluso para muchos de sus propios votantes”.

“A la intención de dejar sin efectos el Pleno solicitado, y continuando con su ninguneo, no podemos dejar de denunciar la falta lealtad con la oposición, y es que no podemos decirlo de otra manera, González se está riendo de la oposición, de las reglas democráticas, y de los miles de ilicitanos a los que representamos. Su desfachatez llega hasta el punto de que, al volver a preguntar sobre una cuestión registrada en febrero y no habiendo sido contestada, negar que hemos presentado diciendo y citamos de manera textual “ni en esa fecha se presentó por parte de su grupo político escrito alguno con la petición que refiere, ni el número de anotación que indica corresponde ni a la fecha, ni es Ud. el solicitante. El número es una anotación que corresponde a un particular”.

“González no da la talla para el cargo que representa, debería plantearse tanto él como su equipo de asesores su concepción de la política, y sus relaciones con la oposición. Es triste, muy triste, ver cómo quién dirige una ciudad, se levanta cada día con la única intención de destruir, obstaculizar, y defenestrar la labor de la oposición”. Es un hecho, González ha cambiado la democracia por la propaganda, está basando su trabajo en la foto, el marketing y la flojera política”. Toca cambiar de actitud, es el momento de la política en mayúscula, del dialogo, de dejar de lado los intereses partidistas y ofrecer a nuestros vecinos esperanza” ha zanjado Navarro.