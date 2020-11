La Plaza del Congreso Eucarístico es a partir de hoy el escenario de "Génesis", una numerosa muestra fotográfica que representa la vida en los confines de La Tierra. El centro ilicitano acogerá hasta el 14 de diciembre una parte de la exposición del laureado fotógrafo internacional Sebastiäo Salgado.

La fundación La Caixa-Caixabank trae a la calle esta muestra que desde 2015 ha ido mostrándose en las principales ciudades del país hasta recalar ahora en Elche durante un mes. Según Miguel González, representante de la Casa Salgado, estas 38 fotografías son el fruto de 8 años de trabajo de tomas realizadas en los parajes más bellos de la Tierra. Fueron seleccionados por Sebastián y su esposa, Lélia Wanick, en 2014, y a partir de ahí se contempló la exposición completa en Madrid o Barcelona.

"Génesis es un proyecto que realizó 32 expediciones a estos lugares recónditos donde la mano del hombre no los altera por ser de difícil acceso. No solo ha fotografiado paisajes si no glaciares, selvas, las tribus y los animales", explica González. De algún modo los planetas los dividieron en varias categorías, como los confines del suelo con la Antártida, el Sur de la Patagonia. También el Polo Norte, Alaska, Siberia pasando al continente africano, al corazón de América Latina, al Amazonas y los pantanales así como las Islas Galápagos, Madagascar o Papua Nueva Guinea, entre otros.

Tanto Salgado como Wanick dedicaron 10 años de su vida a las expediciones, de media dos meses por expedición en el terreno analizando. Salgado puede considerarse el fotógrafo en vida más famoso, y cuenta con varios reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias, es Caballero de la Legión de Honor francesa o miembro de la Academia de Bellas Artes de EE.UU.

Visitas

Desde la Fundación La Caixa y Caixabank esperan que esta exposición sea visitada por más de 300.000 personas a lo largo de su corta estancia en la ciudad. Según el alcalde, Carlos González, "es una auténtica satisfacción y orgullo contar con esta exposición. Vuelve a convertir este espacio privilegiado que combina palacio Altamira, Palmeral, Calahorra, Misteri en un dinamismo cultural extraordinario. Se convierte en el gran cielo cultural abierto". De igual forma, el primer edil ha recordado alguna de las frases de Salgado dijo: "Quiero que quien salga de ver una de mis exposiciones no sea la misma que cuando entró. La gente puede contribuir en mucho en el debate y la preocupación para mejorar lo que sucede en el mundo", y recuerda que "Genesis se centra en el planeta e intentar poner de relieve la importancia de la naturaleza amenazada".