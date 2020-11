De nuevo queda comprobado lo fácil que es «prometer y no dar trigo». De la promesa que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, hizo de compensar a Elx, por los terrenos que hubo que poner para la instalación de la Universidad Miguel Hernández, en Altabix, no hay noticia en los Presupuestos autonómicos para 2021.

No es la primera vez que se incumple ese compromiso con nuestro municipio. Prometerlo fue rápido, pero cumplirlo todo lo contrario. Y, lo peor, sin explicación alguna.

Recordemos que el Ayuntamiento tuvo que asumir la cesión de los terrenos a la Universidad para asegurar su instalación aquí. Una situación insólita, ya que ningún otro municipio en el País Valenciano ha tenido nunca que hacerse cargo de la cesión de terrenos. Siempre se ha reclamado a la Generalitat subsanar esta injusticia y discriminación con Elx. Sin éxito alguno. Durante los 20 años que el PP gobernó esta Comunidad siempre hizo oídos sordos a esta justa petición.

En 2015, con el cambio en la Generalitat y la llegada del Botánico se empezó a retomar el tema. En febrero de 2017, el Ayuntamiento remitió a Valencia el informe donde se cuantificaba el importe de la cesión hecha por el Ayuntamiento. Y, en junio de 2018, a menos de un año de las elecciones, el presidente anunció, en un acto del Club INFORMACIÓN, que la Generalitat reconocía la injusticia de aquella situación y se comprometía a compensar a Elx con el importe que este había tenido que asumir y que se concretaba en 43 millones de euros. En agosto de 2019, tras visita del alcalde a Valencia, se anunció que se esperaba que antes de que finalizara ese año se formalizaría por escrito dicho acuerdo. Finalizó 2019 y no hay documento, y está a punto de finalizar 2020 y tampoco. O es muy largo lo que hay que escribir o hay poca voluntad de concretarlo en un documento.

La compensación se haría con diversas inversiones en nuestro municipio, y se ponía de ejemplo la compra del antiguo edificio de Correos y su transformación en un Centro de Moda y Diseño del Calzado, por un importe de 8 millones de euros como primera compensación. La realidad, sin embargo, de esta primera actuación también es llamativa: La compra se hizo por unos 700.000 euros y, curiosamente, se puso a nombre de la Generalitat Valenciana, y ya no será un Centro para el Calzado, ahora se dice que será de Tecnologías Habilitadoras y mañana tal vez otra cosa. Parece que no se sabe muy bien qué hacer allí. La promesa fue rápida pero hacerla realidad no tanto.

Los presupuestos de la Generalitat para 2021 ignoran la promesa que hizo Ximo Puig. Parece, por tanto, que urge una respuesta firme por parte del Ayuntamiento. No es admisible la situación. Elx necesita que se le compense esa inversión para mejorar nuestro municipio y la calidad de vida en el mismo. Se han reclamado, con razón, fondos autonómicos para rehabilitación de viviendas, mejoras en accesibilidad, eficiencia energética, entornos urbanos, etc.

Y, por otra parte, a excepción de actuaciones que ya están en marcha, para 2021 se prevén escasas novedades en inversiones en Elx. Una destacada y muy necesaria es la consignación de 700.000 euros para el segundo centro de salud de Altabix, (aunque en el Presupuesto de 2020 se decía que serían para el próximo año 1.000.000 de euros). Es una actuación que debe hacerse urgentemente y no sólo figurar en Presupuestos.

Siguen sin aparecer cuestiones importantes y muy necesarias y largamente prometidas: el segundo CEAM en el Plá; soluciones a la depuradora de Algorós; nuevo Conservatorio; otra Residencia Pública de Mayores (es preocupante el escaso presupuesto autonómico en este tema); iniciar obras de reforma del Hort del Gat; mayores ayudas al Palmeral, etcétera.

Tampoco aparece nada para estudiar la posible implantación de un servicio urbano de transporte novedoso como es el del tranvía. Una actuación que, al igual que en otras ciudades españolas (cada vez más), funciona con éxito y de modo muy sostenible y que vendría muy bien para cambiar y facilitar la movilidad urbana en Elx. Hay recursos europeos para ello. Lástima que no se aprovechen.

Ahora que se inicia el debate en Les Corts Valencianes es momento de intentar mejorar el Presupuesto y de que las promesas que nos hizo Ximo Puig se concreten.