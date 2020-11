Llevamos mucho tiempo hablando de la futura ubicación del Palacio de Congresos. ¿Por qué han decidido crear la plataforma justo ahora?

Porque es cuando hemos podido hacer el debate y la reflexión ante los distintos posicionamientos desde la Diputación y el Ayuntamiento. Hay otros colectivos que se están posicionando en otra ubicación, como Candalix. Nosotros queremos hacer que no toda la ciudadanía piensa así y como movimiento vecinal planteamos que puede ser bueno para Elche y para el barrio de Carrús. Tenemos varias asociaciones que se quieren sumar a la plataforma.

¿Qué apoyos tienen ya y cuáles esperan recabar?

Estamos en una fase preliminar de contacto y sondeo. Tenemos ya algunos como CC OO, UGT o la gestora de festejos populares. También estamos contactando con otros como la Federación de Asociaciones de Madres y Padres o los comerciantes de Carrús. Vamos a intentar llegar al mayor número de colectivos, vecinales, sindicales, de empresarios...

¿Por qué es bueno para Carrús tener un Palacio de Congresos?

Puede tener diversos beneficios. Desde uno económico, para relanzar negocios de la zona, a nivel de comercios y restauración y otro beneficio social, de relanzamiento de un barrio que está un poco degradado en los últimos años y que puede servir de impulso para que se genere por ejemplo una actividad hotelera y de restauración y que eleve el nivel y la valoración de la zona.

¿Y tiene Carrús capacidad para albergar esos nuevos hoteles y demás servicios?

Pensamos que sí. Uno de los argumentos es que no hay hoteles. Entonces, ¿nunca vamos a hacer allí ningún equipamiento? Yo creo que la propia instalación del Palacio de Congresos ya va a generar una demanda y una necesidad que el emprendimiento económico responderá Espacio hay para que se puedan generar hoteles cercanos.

Colectivos de empresarios se han posicionado en contra. ¿Esto puede influir en la decisión de llevarlo a otra parte?

No pensamos que todos los empresarios estén en contra del barrio de Carrús, sino solo una asociación empresarial. No creo que sea la voz mayoritaria de los empresarios ilicitanos. Cualquier colectivo puede decir lo que piensa y eso es lo que estamos haciendo con la plataforma. Ante la pregunta de ¿por qué en Carrús? le damos la vuelta al calcetín, ¿Y por qué no? Hay que pensar en un proyecto de ciudad y en beneficios para en entorno. Que no sea solo una infraestructura bonita para quien venga, sino también bueno para el barrio.

La alternativa es Candalix. ¿Se piensa más en el centro que en los barrios?

Nuestro planteamiento es ese. Siempre que se dice de hacer algo en un barrio se discute. P qué se tiene que hacer todo en el centro? Ya tiene muchas infraestructuras, como el propio Centro de Congresos. No se puede hacer un Palacio de Congresos en cada barrios, pero sí este en Carrús. Hay que reflotar los barrios y Carrús se merece tener esto.

Decía que sería un aliciente para un barrio muy deteriorado. ¿Qué más necesita Carrús para revitalizarlo?

El problema de Carrús no se soluciona con un Palacio de Congresos. Un barrio tan grande, con 70 u 80.000 habitantes necesita una solución integral, zonas verdes y otros equipamientos, y eso lo vamos a seguir reivindicando. Pero ante la posibilidad de que venga una inversión así, la tenemos que aprovechar. Siempre ha sido un barrio de gente trabajadora y humilde, pero los jóvenes no se quieren quedar en Carrús. Está envejeciendo y necesita motivaciones para que la gente se quede aquí.

¿Y cómo se consigue eso?

Hay que intentar renovar ciertas vías y ciertos espacios que necesitan una modernización, como la avenida de la Libertad, que es una arteria que circunda Elche y separa Carrús del medio de la ciudad y que ha quedado abandonada. Se puede convertir en un bulevar amplio y que genere atracción económica, y que no sea la barrera que es. .

El debate sobre la ubicación enfrenta a Ayuntamiento y Diputación. ¿Se ha convertido en una cuestión política?

Pensamos que sí, y ese es otro de los motivos por los que creamos la plataforma, para que se tuviera en cuenta la opinión ciudadana y los beneficios que puede tener, más allá de ideologías, para todo un barrio.