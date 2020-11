Un policía, el único que a diario regula el tráfico en la avenida Juan Carlos I de Elche a la hora de la entrada y salida del colegio Santa María, increpa a una conductora. "¡Señora, que ahí no puede parar!", le grita a poco más de cinco metros. Lo hace brazo en alto y desde su puesto sobre el paso de peatones, después de comprobar que el estacionamiento ha dejado cortado al tráfico tanto de la avenida como de la vía trasversal, la calle Durán (para que nos aclaremos, donde está la cafetería Royal), a la cual el agente le estaba dando paso en esos instantes y de donde procedía el turismo.

La señora, pizpireta y con tacones, baja rauda como si no escuchara al agente y abre el capó del vehículo de donde saca una mochila escolar. El agente sigue increpando su actitud (sólo quien es policía y ha regulado el tráfico sabe que es una de las actividades más duras a pie de calle y éste no está para tonterías), pero ella hace como si no lo existiera y ni lo mira. Después se dirige a una puerta trasera y tras abrirla baja de él un niño menudo con su uniforme escolar. La mujer lo despacha rápido, casi sin besos ni arrumacos, y lo intenta acompañar hasta la acera (más quisiera hasta la puerta del centro) pero igual la escena termina por sacar al agente de sus casillas y recompone la figura, se sube al vehículo y sale pitando, como el niño que arrastra casi la mochila, como si no supiera llevarla. A pocos metros, un cámara de la televisión graba la escena mientras el portavoz adjunto del PP, José Navarro, quien se había acercado a ver el estreno del carril bici, ya perfectamente señalizado desde hoy con las medidas de seguridad, también se aproxima. Hoy seguro que hay rueda de Prensa.

Así ha sido una de las escenas del "estreno" del carril bici bidireccional para bicicletas en la avenida Juan Carlos I de Elche, que desde hoy por la colocación de los hitos verticales y de las babosas impide a los vehículos meterse en ellos de forma inconsciente para parar porque se vienen a sumar al doble carril horizontal y continuo en el suelo, a las señales de carril bici por doquier, a las de limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora y a las verticales. El tramo principal que es el cuello de botella es el que discurre por la fachada del colegio, está finalizado, aunque la empresa contratada por el Ayuntamiento no ha terminado la obra. En cualquier caso, a partir de media calle, los coches comienzan a subirse a la acera uno tras otro dando prolongación al aparcamiento y quien no tiene un vehículo SUV, de esos altos que tan de moda están, lo nota en la suspensión y en el bajo suelo, que a más de uno le rasca. Muchos padres han escalonado su llegada esta mañana y hay desde aquellos que a las 8.45 tenían los deberes hechos a los que, con parsimonia, se acercaban pasadas las 9.10. El movimiento en las quince plazas de estacionamiento, que se comparten con una zona y descarga, ha sido incesante y a más de uno le ha tocado la lotería cuando, desesperado y viendo que no iba a poder aparcar, ha visto una luz de intermitente salvadora de alquno que deseaba incorporarse al tráfico.

Con dos carriles de circulación de vehículos la avenida ya registraba colapso sí y colapso también cada día porque los padres habían convertido un carril de tráfico en doble de aparcamiento para dejar a los niños más pequeños, pero ahora es imposible y cuando muchos de ellos llegaron al cruce de avenida Juan Carlos I con la calle Daoiz, que es lo que hizo la mayoría, y que se convirtió en una tortura del tráfico (la mayoría de bocinazos llegaban de esa zona) descubrieron dónde estaba el problema: el nuevo embudo. A esa hora, comenzaban a verse también los primeros ciclistas, disfrutando de un carril que el Ayuntamiento y la Concejalía de Movilidad Urbana que dirige la edil Esther Díez (Compromís) quiere poner como ejemplo de ciudad verde y comprometida con el medio ambiente. ¿Dónde se metieron los coches de los papás que traían a sus hijos? Es difícil de contestar porque todos en la acera no caben, como tampoco en los vados de la zona y el único aparcamiento privado, el de un hipermercado, aún no estaba abierto. Misterios de Elche.