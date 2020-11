La implantación del toque de queda para reducir los casos de coronavirus ha traído consigo la reducción de las multas con conducir bajo los efectos del alcohol, según muestras los datos de la unidad de Delincuencia Vial de la Policía Local de Elche. La caída llega hasta el 45% durante el mes de octubre si se compara el número de sanciones con respecto al mismo mes de 2019. Así, mientras que este año se han impuesto 76 sanciones -aquí se incluyen otros delitos relacionados con la seguridad vial como conducir sin carné-, el año pasado se interpusieron 142 sanciones por los mismos motivos.

Según explican fuentes de la Policía Local de Elche esta reducción se debe principalmente a tres factores. El primero, y el más obvio, es que debido a las restricciones de movilidad, son menos los vehículos que circulan a lo largo del día y especialmente por la noche, cuando tras el ocio nocturno se interponen buena parte de estas sanciones. El segundo pasa por la reducción de los controles realizados por las unidades policiales, ya que estos agentes ahora apoyan otras tareas prioritarias como el control de las medidas restrictivas por parte de comercios, hosteleros y ciudadanos. La última razón está relacionada con la propia naturaleza de estos controles.

La Policía Local de Elche lleva tiempo empleando unos test rápidos que permiten hacer la prueba a prácticamente todos los conductores que pasan por un control. Se tratan de los test rápidos, en los que con un breve soplido al aparato éste emite una luz roja, si ha bebido, o verde, si no detecta alcohol en el aire expirado.

Sin embargo, esta prueba no puede realizarse por seguridad sanitaria, ya que todos los conductores soplan a un mismo aparato, lo que aumenta las posibilidades de contagio tanto para los usuarios como para el agente que maneja el aparato.

Alcoholímetro

En su lugar, los agentes deben usar el alcoholímetro habitual, que al contar con boquillas individuales y desechables, ofrece una mayor seguridad en cuanto a contagios por coronavirus. Esta prueba requiere de un tiempo mayor, lo que origina que no se le pueda efectuar a todos los conductores, por lo que deben seleccionar de forma aleatoria a quienes se someten a estas pruebas o se reservan a aquellos que ofrezcan indicios de embriaguez o estar bajo los efectos de las drogas.

Esto no quiere decir, señalan desde la Policía Local de Elche, que no se estén llevando a cabo controles, sino que no se realizan con la misma asiduidad que hace unos meses. Los cambios de horarios relacionados con el establecimiento del toque de queda han cambiado también la tipología de controles y la forma en las que se realizan. Así, ahora se focalizan más en las tardes de los fines de semana y en el horario de las cenas, cuando hay más gente por las calles y se concentra mayor volumen de tráfico.

Siguen siendo aleatorios, eso sí, los controles de estupefacientes, donde los positivos se localizan sin un patrón u horarios fijos, también entre semana, al contrario que los de alcohol.

Los accidentes en vías urbanas bajan un 42%

El número de accidentes en carreteras urbanas también ha descendido casi al mismo porcentaje que las multas por alcohol y drogas: un 42%. En octubre de este año se contabilizaron 83 accidentes con daños materiales y 37 con personas heridas, mientras que hace un año se registraron 142 accidentes con daños materiales y 54 con heridos. Otro reflejo más del impacto en la movilidad que ha tenido la crisis sanitaria, especialmente desde que se aprobó el toque de queda.