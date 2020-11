Se atribuye al geógrafo griego Estrabón aquello de que una ardilla podía cruzar España «de árbole en árbole» como mejor definición para la Península Ibérica como un territorio frondoso cubierto de bosque primigenio virgen. Algo parecido se podía decir hasta hace bien poco de Elche, una ciudad que se podía atravesar en coche de oeste a este. La peatonalización de la Corredora y la eliminación de uno de los dos carriles de la avenida Juan Carlos I, que se cede para un carril de bicicletas bidireccional, hacen imposible ya cruzar con facilidad la ciudad al volante, en ese sentido y «de semáforo en semáforo», y más que se complicará cuando la Concejalía de Movilidad cierre al tráfico rodado el Puente de Santa Teresa (que será de uso restringido para los vecinos), para lo cual faltan unos seis meses.

Son los nuevos tiempos que corren y que no dejan a nadie indiferente. Ayer se estrenaba, con sus hitos verticales y sus babosas, la separación entre el carril de bicis y el de vehículos en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, Juan Carlos I, que soporta el paso de 10.000 vehículos cada día. La vía se estrangula a determinadas horas del día por la presencia del colegio Santa María porque muchos padres, que no viven por la zona, llevan a sus hijos en coche y las dobles filas eran algo habitual para bajar a los niños. Pero eso fue hasta el miércoles porque ayer la calle se convirtió en un rosario de coches, en fila india. Una decisión que no gustó al PP y probablemente a todos aquellos que vienen desde la parte oeste de la ciudad.

El portavoz adjunto, José Navarro, se acercó a ver cómo iba la cosa puntual a las 9.00 horas y dijo «tal y como denunciamos hace una semana, el caos se ha adueñado de la avenida Juan Carlos I. Vecinos, hosteleros y comerciantes denuncian el sinsentido que Compromis y PSOE han hecho en esta avenida, un hecho que está haciendo que las retenciones lleguen en determinadas horas al Carrer Porta de la Morera, colapsando calles como Daoiz o Durán y provocando muchas dificultades para el acceso de ambulancias y servicios de emergencias. Aún seguimos esperando el informe de tráfico que avale esta actuación, pero el equipo de gobierno sigue con su oscurantismo, lo que nos hace pensar es que no existe».

La Policía Local no realizó refuerzo alguno y el agente de turno tuvo que lidiar con algunos conductores-padres-madres que, desesperados, llegaron a pararse en medio del carril de circulación para bajar la cartera del niño, después a este y, finalmente, soltarlo en dirección a la puerta del centro. Mientras el agente, a pocos metros, se desgañitaba sin que le hicieran caso. El aparcamiento sobre la acera en un tramo de la avenida y los socorridos vados hicieron que más pronto o más tarde todos los niños estuvieran en el aula y que sus padres aprendieran una lección.

El alcalde, Carlos González, pidió paciencia mientras varios colectivos se pronunciaron a favor de la propuesta que impulsa la edil Esther Díez (Compromís). Margalló, Elx en Bici,‐Ecologistes en Acció d’Elx, Elche Patina,‐ Club de Patinaje Elche, CC OO Vinalopó‐ Vega Baja, Asociación Ilicitana de Patinetes Eléctricos (AIPE), 30 Días en Bici – Elx y Associació Veïnal Raval expresando «nuestro total apoyo a los nuevos carriles, así como a su implantación como ejemplo a seguir en futuras infraestructuras ciclistas».