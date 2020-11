La magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Elche, que lleva el caso del asesinato de Alicia V. E., la mujer de 45 años asesinada el sábado en La Hoya, ha autorizado el enterramiento del cuerpo de la funcionaria de Justicia, no así su incineración, como se había solicitado inicialmente. El sepelio tuvo lugar en la mañana de ayer en la más estricta intimidad, por deseo expreso de la familia, lo que motivó que no trascendiera hasta que había finalizado. De hecho, este diario publicó ayer por error que no se había autorizado el sepelio, dado que el mutismo alrededor del caso es absoluto, ya que permanece bajo secreto de sumario.

El motivo por el que la magistrada rechazó la incineración pasa por lo complejo del caso, ya que cuando se cumple una semana de su asesinato, no ha sido encontrado el culpable y la instrucción podría requerir en un futuro el examen del cadáver en busca de nuevas pruebas relacionadas con el caso. Por el momento, poco más se sabe de la identidad del asesino, para desesperación de la familia y de los propios investigadores.

A falta de pruebas o testimonios sólidos con los que los investigadores puedan tirar del hilo y dar con el culpable, todas las hipótesis continúan abiertas. Sin embargo, todo apunta a que habrá que esperar para conocer la noticias que todos esperan: la de la detención del culpable.

Sin descanso

Desde el juzgado se trabaja sin descanso, y no ayudan los múltiples rumores que circulan alrededor del caso. De ahí que los investigadores pidieran ayer el máximo respeto para la familia en estos momentos muy duros, pues la rumorología en la pedanía de La Hoya, donde tuvo lugar el asesinato, no deja de crecer hasta el punto de que se ha apuntado a familiares directos de la mujer como presuntos responsables.

Lo cierto es que no es un caso fácil. Los propios investigadores ya lo calificaron de extraño en el momento en el que se conoció el hallazgo del cadáver por parte de un vecino que transitaba por la zona. Pocos detalles han trascendido más allá de que el crimen tuvo lugar alrededor de las 17.30 horas del pasado viernes, mientras Alicia paseaba a su perro en los alrededores de una acequia cercana al núcleo urbano de la pedanía ilicitana de La Hoya, donde residía con su madre, a la que cuidaba, momento en el que fue estrangulada, según reveló la autopsia.