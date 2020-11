Siempre he pensado que para construir el futuro es necesario trabajar el presente, parece una cuestión bastante lógica siempre y cuando sepamos que futuro queremos y aquí precisamente radica el gran problema que tenemos en Elche.

En los últimos 20 años hemos querido ser y no somos, ciudad del calzado, ciudad de compras, ciudad innovadora, ciudad aeroportuaria, ciudad del motor, centro nacional del arte ibérico, ciudad turística, ciudad solidaria, ciudad industrial, ciudad verde, ciudad solidaria y así un largo y largo etcétera. De lo que nuestro ayuntamiento nos lleva diciendo 20 años que queremos ser y al final no somos nada.

Este es el actual modelo de ciudad que tenemos en Elche, abarcar todo, vender mucho y tener poco. Hace unos años se puso en marcha una campaña de publicidad, más bien de propagando en la que se apuntaba que «Elche tiene un plan». El plan era esa propaganda y poco más porque como bien se sabe quien mucho abarca… En todo este tiempo hemos puesto en marcha con bombo y platillo, Futurelx, Futurelx II y ahora Elche 2030. Planes y más planes que siempre le dan vueltas a lo mismo. ¿Cómo podemos ganar las elecciones?

Puede sonar extraño pero analizando todos esos planes y buenas palabras te das cuenta de que no importa el modelo de ciudad ni que estrategia queremos para lograrlo, no, importa como ganar unas elecciones y todas las decisiones políticas se han tomado no buscando el interés general de todos sino pensando en que actuación puedo venderle a qué barrio para que después me voten. Y digo bien venderle porque en la mayoría de casos no deja de ser humo. Nuestros políticos cambian de objetivos en función de los votos no de las necesidades del conjunto de nuestro termino municipal. Si veo posibilidades de voto te quiero, si no… te haré el truco del tocomocho.

La política se ha convertido hoy en día en el arte del pile pirloque, nada por aquí, nada por allá y voilà. Tenemos que aceptar que los ciudadanos somos una molestia durante 4 años y una necesidad un par de meses. Durante esos 4 años los políticos hacen lo que les da la gana, viven en una burbuja bien pagada mientras el resto de los mortales peleamos palmo a palmo la calle y pagamos y seguimos pagando la fiesta. Lo llaman la fiesta de la democracia pero no es otra cosa que la fiesta de los políticos.

Elche no tiene plan, no tiene modelo de ciudad ni quiere tenerlo, nuestros políticos sólo buscan ganar y ganar aún a costa de nuestro futuro. Lo más triste no es que Elche no tenga un plan, esto es grave, lo más triste es que nuestros políticos ni saben desarrollar nuestra ciudad ni quieren defenderla fuera de nuestro termino municipal. El miedo de convertirnos en una ciudad dormitorio de Alicante está ahí, mientras nuestros vecinos se han transformado en una gran urbe gracias en parte a un gran desarrollo de sus infraestructuras de comunicación, nosotros celebramos por todo lo alto adoquinar una calle y una plaza y con eso nos damos por satisfechos.

Quizá nuestro sino sea soñar, soñar con lo que queremos ser y esperar que la providencia nos lo de. No soy pesimista, soy realista, camino por las calles y mi curiosidad me hace preguntar y las respuestas que recibo es que los ilicitanos estamos hasta, perdonen la expresión, las narices de secretos y mentiras. Hartos de que nos cuenten películas, cansados de pelear el día a día mientras quienes deben guiarnos se dedican a vender lo que no hacen y a esconder lo que hacen.

En algún momento deberemos alzar la voz y no conformarnos con el papel secundario que nos han otorgado, la democracia es nuestra cada día y no sólo cada cuatro años o quizá seguiremos sentados en un banco viendo pasar el tiempo, dejando escapar el presente sabiendo que el futuro no depende de nosotros, dependerá de cómo sople el viento.