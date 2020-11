Ni clases de preparación al parto, ni charlas para informar sobre las ventajas e inconvenientes de la epidural, ni visitas al paritorio para conocer los protocolos a la hora de dar a luz... La pandemia ha reducido, y mucho, los servicios con los que contaban las mujeres embarazadas para preparase durante el periodo de gestación, el propio parte y el posterior periodo de lactancia. En marzo, durante la primera ola de coronavirus, los centros sanitarios suprimieron sus servicios habituales y ocho meses después no se han recuperado. Lo sabe bien una de las pacientes del Hospital del Vinalopó de Elche. «Mi hermana siempre me había hablado muy bien del servicio de obstetricia del hospital, porque tenían muchas actividades para embarazadas, ya no solos las habituales clases de preparación, lactancia y charlas, sino hasta gimnasia, yoga o talleres. Entiendo que las cosas más ociosas o prescindibles no se oferten, pero que tengamos que estar viendo vídeos de Youtube, revistas o buscando por internet, no da mucha tranquilidad», critica.

Las embarazadas puedes realizar las ecografías acompañadas tras universalizar la Generalitat el protocolo

En este hospital ilicitano, se ha optado por sustituir esa información para embarazadas por un vídeo en YouTube en el que durante poco más de una hora una profesional sanitaria del servicio de Ginecología y Obstetricia explica nociones fundamentales para prepararse para el momento del parto. Además, desde el departamento de salud recordaron que las gestantes pueden resolver cualquier tipo de duda o realizar preguntas a sus matronas a través del portal YoSalud, la aplicación desarrollada por Ribera Salud que permite mensajearse con los profesionales sanitarios.

El en caso del Hospital General de Elche, desde la dirección señalaron que, con el objetivo de recuperar las clases de preparación al parto «el servicio lleva un tiempo trabajando en ello y se van a instalar cámaras web en los centros de salud para que las matronas puedan impartir estas clases de forma online y las madres puedan seguirlas desde su casa».

Los diferentes departamentos de salud son los encargados de ofrecer las alternativas a los servicios presenciales suprimidos

En este departamento de salud, lo que se ha subido a internet para que las interesadas puedan descargarse es una charla acerca de la epidural, que pueden descargarse desde el menú derecho de la página web principal del departamento de salud. «El tema de la epidural es muy serio, y se echa de menos poder hablar directamente con las matronas o con un anestesista que te explique los riesgos y puedas exponer dudas y preguntas. Pero no, la única posibilidad es ver la charla, y ya decidir si firmar o no firmar», señala otra usuaria que es atendida en este hospital.

Paritorios

Otra de las cuestiones que echan de menos las futuras madres y sus parejas es la posibilidad de visitar los paritorios antes de dar a luz para conocer las instalaciones, los servicios, y ver las distintas áreas como la zona de dilatación, los instrumentos empleados para ello, etcétera. En este sentido, por ejemplo, el Vinalopó realizaba una jornada de puertas abiertas cada viernes, que ha sido suspendida. En el General, para suplir estas carencias, se ha optado, de nuevo, por apostar por la tecnologías y las redes sociales.

«En el caso del recorrido por los paritorios para que las madres visitaran las instalaciones y supieran cómo iba a ser su proceso de parto, se ha subido un vídeo al canal de YouTube del hospital muy competo donde se detalla todo como si la propia mujer anduviera por las instalaciones, intentando ser lo más fiel posible a la visita», explican desde el Hospital General. Una medida que las pacientes encuentran insuficiente ya que «no es lo mismo ver un vídeo que ir allí, hacer por tu propio pie el recorrido, poder preguntar cualquier cosa y grabártelo en la cabeza, porque ese día llegas con nervios, no sabes en qué estado y es mucho más fácil acordarte de que lo has vivido que de lo que has visto en vídeo».

En los paritorios se permite el acompañamiento pero con condiciones y lo regula cada hospital. En Vinalopó el acompañante no podrá salir para ir a casa y volver

Matronas privadas

La consecuencia directa pasa por un aumento significativo de las matronas privadas, ya que se ha suprimido toda asistencia presencial en los centros sanitarios públicos. «Los grupos de WhatsApp están que arden pidiendo recomendaciones, citas... en algunos centros ya no admiten más gente, porque se ha juntado el aumento de la demanda con la reducción de la oferta al tener que reducir grupos por la pandemia», cuenta una de las embarazadas consultadas por este diario. «Por no hablar de que, al final, acabas pagando por algo que debería ser público».