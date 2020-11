P ¿Por qué se han organizado ahora en una plataforma?

R Ya nació hace seis años pero no estaba constituida. Un grupo de amigos empezamos a tener inquietudes. Quedábamos una vez al mes y era un colectivo muy definido en Elche. Estábamos tan felices hasta que llega el covid. Se va enterando gente que había una plataforma y empieza a integrarse, se abre a todo el nuevo. Y de ahí nace el Colectivo Hostelería de Elche, pero la esencia era la nuestra.

P Y dejan la junta directiva de la asociación y se separan...

R Hemos llegado a un punto que cada grupo tiene una forma diferente de enfocar la estrategia. Hay gente que sigue unida a nosotros y recuperamos el pulso de hace seis años, que aunque no lo dejamos las líneas han ido por diferentes maneras y son proyectos paralelos. Esperamos soluciones efectivas, cada uno por su camino, pero no es una rivalidad.

P ¿Cuál será la estrategia que seguirán entonces?

R Vamos a crear un grupo de colaboradores para trabajar con ellos, como podrían ser pequeños productores ilicitanos, para apoyarlos al 100%. Nos hemos dividido en mesas de trabajo como la de Sostenibilidad y Ecología. Queremos para 2030 tener una ciudad verde y diferente, trabajar que nuestros establecimientos no tengan productos que dañen el medio ambiente, implicarnos de lleno en esos proyectos, y con la que nos está cayendo hacer la labor para evitar la criminalización del sector. Habrá charlas y se pondrán a disposición todos los productos punteros del mercado. En otras mesas como la de Eventos y Actividades tendremos charlas con chefs de renombre que serán invitados a Elche.

P ¿Lucharán para que se gestionen bien las ayudas al sector, ahora golpeado por la pandemia?

R El tema de ERTEs tendremos un problema en febrero y el ICO es un problema en marzo, que nos va a ahogar. Las ayudas vienen a cuentagotas y el problema añadido de que si pides una no puedas otra... queremos que se elimine esa barrera. Los políticos te dicen que quieren que el abanico sea más grande pero se queda en el camino mucha gente. Son ayudas muy pequeñas y queremos hacer reuniones con el alcalde para tener líneas más abiertas, porque 2.000 euros vienen bien y te ayudan pero no son suficientes. Tenemos un tercio de lo que podemos dar, pero nuestros pagos son el 100%. Nos está descapitalizando y hay quien se ve desamparado si cierra, no sabe donde ir, y echa mano de su familia y amigos, es tanta la impotencia que no sabemos cómo salir de esto. Hay cosas que el gobierno central está dejando para las comunidades, que también están haciendo por dejarlas a los ayuntamientos... necesitamos ayuda.