La Corredora será vía de bicis si guardan la distancia y se vetará a los patinetes

Los nuevos vehículos eléctricos que ya han demostrado que no son una moda y que siguen aumentando en número, se han convertido en un problema de regulación; de hecho, la Concejalía de Movilidad Urbana tenía previsto aprobar este otoño una ordenanza que estaba en su última fase... hasta que la semana pasada el Consejo de Ministros realizara una serie de reformas legales que, con el objetivo de reducir los accidentes de tráfico, tocan parte de la materia que dicha normativa municipal va a regular, lo que incluye actualizar el protocolo de por dónde se puede ir y por dónde no, dependiendo de la vía por la que se circula (peatonal, plataforma, un carril de circulación o dos), hasta el cuadro de sanciones que ahora mismo como algo específico no existe para estos vehículos. La concejala Esther Díez (Compromís) explicó que este contratiempo retrasará la aprobación del documento final que tiene que pasar aún por junta de gobierno y por pleno. Precisamente, es el Ministerio del Interior el que con claridad meridiana ha regulado por dónde pueden ir y por dónde no los vehículos de movilidad personal, y los identifica como «de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre los 6 y los 25 km/h», dice, para a continuación excluir su paso por «aceras y zonas peatonales» como sería el caso de la Corredora. Es más, añade: «Tendrán que cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos y queda también vedada su circulación en vías interurbanas, travesías, así como autopistas y autovías que transcurran dentro de poblado ni en túneles urbanos». El documento no habla para nada de cascos de protección o matrículas, pero sí de que deberán tener los propietarios un certificado que acredite que cumplen con los requisitos técnicos contemplados en un manual de características que, a día de hoy, aún no ha dado a conocer el director general de Tráfico, a quien se le ha encomendado esta tarea.

La normativa también va a afectar al casco urbano de Elche porque no sólo reduce a 30 kilómetros/hora la velocidad máxima en vías que sean de carril único, sino que lo deja en 20 km/hora en las que son plataformas únicas y de estas la Concejalía de Movilidad está reconvirtiendo una decena en la zona centro. Encontrar calles con dos carriles por vía se reduce y en estas se podrá circular a 50 km/hora. La norma entrará en vigor dentro de seis meses para que se pueda adaptar la señalización.

«No es sostenibilidad, es crispación»

Una treintena de vecinos de la avenida Juan Carlos I acudieron ayer, a última hora de la tarde, a una reunión para intentar canalizar actuaciones contra el nuevo carril bici de la concejalía de Movilidad Urbana, que se estrenó el pasado jueves y con el que no están de acuerdo. «No es sostenibilidad, es crispación», aseguraba la propietaria de un establecimiento que considera que la decisión municipal no se consensuó con los vecinos ni se explicó en ningún momento sino que se impuso. «Hasta para ir al colegio hay ahora problemas», añadía otra. Concejales del Partido Popular, que a su vez también son vecinos de la zona, se acercaron a escuchar las reivindicaciones y también para participar de las decisiones, porque igualmente se ven afectados.

Los vecinos aseguran que no son los únicos afectados, sino también algunos negocios, como el hotel o la farmacia 24 horas porque ahora es literalmente imposible parar a las puertas de ambos establecimientos bien para descargar maletas o para recoger una medicina, ya que se interrumpe el tráfico y es imposible estacionar cerca.

Los vecinos consideran que el carril-bici, lejos de pacificar el tráfico, «ha venido a aumentarlo. Ahora la principal arteria de tráfico de salida del centro se ha quedado en un carril y así no podemos seguir», añadían.

Tanto la responsable del área de Movilidad, Esther Diez, como el alcalde, Carlos González, han pedido a todo el mundo tranquilidad y que dejen pasar unos días para que los vehículos comiencen a darse cuenta que habrá que buscar alternativas al tráfico por la zona. La idea del Ayuntamiento de impulsar los carriles bidireccionales sólo ha hecho que comenzar y se extenderán, principalmente, por todos los barrios de la ciudad, en algunas ocasiones a costa de las plazas de aparcamiento y otras, en cambio, de los carriles de vehículos, como ha sido el caso. El objetivo final es reducir la contaminación y cambiar hábitos entre los ciudadanos impulsando una ciudad más sostenible.