Elche tiene el 60% del suelo urbanizable sin desarrollar y en situación de uso rural desde hace dos décadas. Es uno de los datos que arroja el documento de consulta para la revisión del Plan General elaborado por el Ayuntamiento, con la que se pretende definir cómo debe ser el espacio urbano de todo el término municipal en el futuro. Ese informe, a su vez, advierte de que Perleta y Arenales del Sol no pueden crecer más, al margen de los solares que tienen ahora vacíos, porque han agotado el espacio reservado para urbanizar.

En concreto, el Plan General vigente, de 1998, preveía un total de 19, 5 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable para desarrollar y en todo ese tiempo en el núcleo urbano se ha transformado el 74% del suelo, por lo que ahora apenas queda 1,2 millones de metros cuadrados para uso residencial en Elche ciudad. Por contra, en las urbanizaciones periurbanas tan sólo se ha urbanizado el 6% del suelo previsto (quedan 5,3 millones de metros cuadrados). Mientras que en las partidas rurales se ha desarrollado un 20% de lo permitido, quedando 3,2 millones de metros cuadrados para residenciales.

De hecho, el Ayuntamiento apunta a un consumo muy desigual del suelo del término municipal y pone el foco en La Marina como la pedanía donde más terreno hay para urbanizar (1.370.886 m2). Una partida rural que, sin embargo, está condicionada por el Pativel, el Plan de Acción Territorial del Consell, por el que el MR-10 se quedará con menos de 100.000 metros cuadrados para urbanizar, de los 450.000 que tiene. En esa zona estaban proyectadas más de un millar de viviendas, una parcela hotelera y otra de dotaciones públicas.

Así las cosas, el informe municipal advierte de que en el término municipal de Elche existe todavía una gran superficie de suelo clasificado como urbanizable pero su distribución en el territorio no responde a las demandas de crecimiento.

Ante ello, la edil de Urbanismo, Ana Arabid, reconoce que son datos de partida y muy iniciales sobre la situación actual urbanística de Elche para conocer cómo se ha desarrollado el plan del 98. No obstante, de cara a la elaboración de un nuevo planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento reconoce que se debe reflexionar sobre la viabilidad de aquellos sectores clasificados como suelo urbanizable residencial que no se han desarrollado siendo necesario desclasificar aquellos que se consideren no viables.

Como ejemplo, los técnicos municipales reconocen que con la revisión del Plan General, para cumplir los límites de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, debería plantearse la desclasificación de aquellos sectores de suelo urbanizable afectados por los planes de acción territorial vigente como el Pativel (sector MR-10 de La Marina) o por el Patricova (parte de los sectores ALZ-1 y ALZ-2 en Alzabares). Además, el Ayuntamiento también tendrá repensar tal y como ha reflejado en su informe, sobre la viabilidad de los sectores que provienen de parcelaciones que no se han desarrollado (Montesol, Altamira, Bonavista, Buenos Aires, Maitino, Torre Azul, El Vincle, Los Limoneros, Valverde Bajo o Costa Bella).

Ilegales

Por otra parte, otra de las realidades consabidas en Elche en la que también se detiene el Ayuntamiento es que existen numerosos asentamientos residenciales con infracciones urbanísticas que no se pueden subsanar.

Suelo industrial

Aumentar la oferta de suelo para actividades económicas es una de las prioridades de la revisión del Plan General, tal y como llevan reclamando durante años empresarios ante la falta de espacio en una ciudad en la que el 73% del empleo corresponde al sector servicios y el 18,6% a la industria. Segur ampliando el Parque Empresarial y desarrollar el Porta d’Elx son las dos primeras alternativas con las que cuenta el Consistorio ilicitano. También contempla reconvertir o regularizar áreas industriales desordenadas y deterioradas, como el polígono de Vizcarra.

Barrios

Otro de los deberes que tiene el Ayuntamiento por delante con la revisión del planeamiento urbanístico es rehabilitar los barrios más degradados (Carrús, Palmerales, San Antón, parte oeste del Plà, Cementerio Viejo y Patilla) y revitalizar el centro histórico. Potenciar Matola como zona estratética al ubicarse la estación del AVE; integrar la Universidad Miguel Hernández (UMH) en el núcleo urbano; regular los usos del Clot de Galvany; controlar y regularizar aparcamientos de vehículos existentes en el entorno de terminal del aeropuerto Elche-Alicante son otros de los compromisos marcados.

Un largo camino para definir el desarrollo urbano

El Ayuntamiento acaba de abrir un plazo de treinta días hábiles, para que entidades y organizaciones puedan hacer sus aportaciones de cara a la elaboración del nuevo Plan General de Elche, tras 22 años desde que se elaborara el todavía vigente. Una vez transcurrido este plazo arrancará el proceso para elaborar el primer documento que nuevamente se someterá a participación ciudadana y después dependerá de numerosos informes, para que el Ayuntamiento remitirlo a la Generalitat para que siga la tramitación administrativa.