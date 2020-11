La cafetería del Centro de Congresos volverá a cobrar vida en poco tiempo. Un total de cinco empresas se han presentado como candidatas a gestionar por diez años el negocio de hostelería del complejo, ubicado en el centro de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Elche informaron que ayer se llevó a cabo la constitución de la mesa de contratación en la que se van a estudiar tanto las ofertas económicas como las técnicas que han presentado las diferentes mercantiles al concurso público. Carles Molina, edil de Promoción Económica, estimó que en un plazo de unos diez días se espera adjudicar el servicio y no cuenta con que surjan problemas ya que reseñó que se trata de una cafetería «que ha suscitado mucho interés, tuvimos 30 solicitudes de información, y no es solo cafetería si no que es un negocio que da un servicio complementario al Centro de Congresos en una zona privilegiada de la ciudad».

El centro congresual lleva más de dos años sin prestar este servicio de restauración y para relanzarlo hace un mes Visitelche sacó a licitación de nuevo el servicio. El canon anual será superior a 11.000 euros (942 euros al mes) y la empresa adjudicataria deberá hacer una inversión inicial de 30.000 euros.

Sin embargo, desde el ejecutivo local ilicitano sostuvieron que «la inversión se le acabará devolviendo a través de una aminoración del canon en un plazo de cuatro años». El contrato será por una década, incluidas las prórrogas. Los interesados tuvieron hasta el pasado 9 de noviembre como fecha tope para presentar sus ofertas.