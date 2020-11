Volem Palmerar se opone a que el Ayuntamiento haya destinado 90.000 euros para la intensiva poda en los huertos de palmeras, en lugar de reforzar el personal y desvincularlo de la brigada de Parques y Jardines. El colectivo reprocha que ni desde el Consistorio ni desde la Generalitat se han dedicado los recursos suficientes, en medios humanos y materiales, para proteger y mejorar el Palmeral histórico. "Ni tan siquiera han sido capaces de aprobar una nueva Ley que sustituya a la de 1986", critican.

Critican que un mantenimiento que siempre ha realizado la brigada municipal de palmereros ahora lo esté desarrollando una empresa. Tampoco entienden por qué el ejecutivo local achaca esta decisión a la escasa plantilla municipal en lugar de ampliarse la dotación de efectivos para este fin. Reconocen desde la plataforma que la plantilla se ha ido reduciendo drásticamente en los últimos años. "No sólo no se ha ampliado, al ritmo que el Ayuntamiento ha ido incorporando huertos y palmeras, sino que incluso ha perdido miembros al no ser cubiertas todas las jubilaciones e, incluso, destinarse parte de su personal a otras actividades de la plantilla de Parques y Jardines".

Así las cosas, critican la privatización del servicio y abogan por que el personal que mantenga el Palmeral sea independiente de la brigada de Parques y Jardines. De este modo se ofrecen a debatir y colaborar para buscar una solución.

Dos décadas de Patrimonio de la Humanidad

Inciden desde la organización que a pesar de que el próximo 30 de noviembre se cumplirán 20 años de la declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, "su avance en prestigio no se ha correspondido con una mejora en el día a día". Acusan falta de un riego adecuado, limpieza, poda o renovación de ejemplares, así como la lucha contra las plagas. plagas... "por lo que debería ser motivo de orgullo para que nuestros visitantes lo conozcan es, en muchas ocasiones, motivo de vergüenza ajena ante el estado en el que se encuentra".