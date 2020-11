El Ayuntamiento de Elche no ha celebrado esta mañana el pleno que solicitó el PP con la intención de que se constituyera una comisión de trabajo para presentar enmiendas a los presupuestos generales del Estado en materia de infraestructuras que consideran que necesita la ciudad. PP, Ciudadanos y Vox han anunciado veinte minutos antes de la hora en la que estaba convocada la sesión, previsto para las 13 horas, que no iban a presentarse dado que ayer finalizó el plazo para presentar enmiendas al presupuesto en el Congresos.

El popular Pablo Ruz, junto con las portavoces de Ciudadanos y Vox, Eva Crisol y Aurora Rodil, han comparecido en la Plaça de Baix para criticar al alcalde, Carlos González, por convocar el pleno extraordinario que pidieron hace varias semanas el día después de que finalice la tramitación de las cuentas del Estado en el Congreso. En un comunicado conjunto han dicho que "no seremos participes del circo mediático en el que (el alcalde) ha convertido el pleno de hoy, un pleno carente de sentido y de valor, que debido al atropello democrático que supone, no contará con la presencia de los grupos municipales del Partido Popular, Vox y Ciudadanos".

Suspensión

La reacción del equipo de gobierno ha sido instantánea. Han desconvocado el pleno. Después ha comparecido el primer edil ilicitano en el salón de sesiones, vacío, para decir que la actitud de la oposición ha sido "infantil", "inmadura" y "carente de sentido". El regidor ilicitano ha asegurado que la propuesta del PP iba a salir adelante con el apoyo de los votos de PSOE y Compromís, y que, en contra de lo que había dicho antes PP, Ciudadanos y Vox habían dicho pocos minutos antes, "sí que se pueden seguir presentando enmiendas a los presupuestos generales del Estado, con la tramitación en el Senado". En este punto, Carlos González ha tratado de poner en evidencia a Pablo Ruz, que también es senador, por no conocer el funcionamiento de la institución de la que forma parte.

Desde casa

La portavoz de Compromís y socia del equipo de gobierno, Esther Díez, también ha comparecido tras el alcalde de forma telemática (Esther Díez permanece aislada en su domicilio tras haber dado positivo por covid, y teletrabaja al no presentar síntomas). Esther Díez ha dicho que "es una lástima lo que ha sucedido, ya que se podría haber constituido la mesa de trabajo que propone el PP y trabajar para pedir infraestructuras para Elche". No obstante, la edil de Compromís ha asegurado que su partido sigue trabajando en la elaboración de enmiendas que presentarán en el Senado para su tramitación, de la misma forma que durante todo el año se presentan propuestas a través de distintas mociones.

Cabreado

El único edil de la oposición que no ha participado en el plante al equipo de gobierno ha sido el no adscrito Eduardo García Ontiveros, que también ha hablado para "pedir disculpas por el comportamiento de la oposición" e insistir en que "todos íbamos a votar a favor de una propuesta beneficiosa para el municipio". Ontiveros también ha reprochado a sus compañeros de corporación que no comunicasen su decisión con más anterioridad, lo que ha considerado "una falta de respeto" al trabajo de todas las personas que se movilizan en el Ayuntamiento de Elche cada vez que se convoca una sesión plenaria y a los que "han hecho perder el tiempo".