Buena parte de este relato está hecho a través de lo que cuentan los vecinos de la pedanía de La Hoya porque la Comisaría de Elche no suelta prenda bajo el férreo control de una magistrada, la titular del juzgado de Instrucción 1 que, según cuentan, fue la primera que tras sacar el cadáver de una acequia de riego, en la que se daban tandas de los viernes y sábados pero que ese día solo llevaba un palmo de agua, vio unas marcas en el cuello de la muchacha antes que nadie. Los investigadores no hablan, pero sí los casi 3.000 residentes en una de las pedanías con mayor calidad de vida del Camp d’Elx, tanto es así que está agotado prácticamente desde hace años todo el suelo urbano. A mitad de caballo entre el casco urbano, La Marina o Santa Pola, la vida de Alicia pasaba desapercibida entre sus vecinos que apenas la conocían y eso en La Hoya es difícil porque todo el mundo se reconoce. La vida en la pedanía era hasta hace dos semanas sencilla como la Alicia dedicada al trabajo y a pasear a un perro, Leo, único testigo del crimen. Ahora preguntas y todos saben el coche que llevaba, las ropas que vestía o cuales eran sus costumbres porque el boca a boca ha corrido. «Es que tenía un coche rojo», dice una, como queriendo culpar al llamativo color de lo ocurrido.

El estrangulamiento ha terminado por disparar desde hace dos semanas la red de mensajes vía WhatsApp con la que se relacionan muchos colectivos, de corrillos en tiendas y en bares donde se ha ido deslizando lo que está haciendo la Policía que a estas horas ha interrogado ya a media pedanía. El hecho de que los agentes vuelvan día sí y día también a buscar a los vecinos para uno u otro trámite y que se les reconozca fácilmente en cualquier lugar, pese a que van de paisano, no es una buena noticia para nadie. «Van dando palos de ciego si aún están por aquí», aseguran. La labor de los agentes es cuestionada por muchos que no entienden que se pueda dragar la acequia en la que encontró la muerte casi dos semanas después o que hasta hace unos días no hayan comenzado a preguntar abiertamente si alguien ha visto a una persona llevando unas zapatillas. Las zapatillas de Alicia, porque desde el primer día ellos no hablaban de otra cosa.

Es un caso con muchas aristas porque parte de una evidencia a día de hoy: no existe un móvil aparente y esta circunstancia lleva de cabeza a los investigadores. ¿Quién quiere matar a una funcionaria de Justicia en una senda transitada a diario por muchos vecinos, zona de paso entre chalés y campos de naranjos? «Solo un loco», aseguran algunos; otros creen que «alguien cercano». Pero a estas alturas la Policía ya ha descartado a todos aquellos que pudieran tener un móvil económico, sentimental o familiar. Se han contrastado las historias y las coartadas de decenas de personas, se ha hablado y se ha localizado a todos los exconvictos y delincuentes violentos a kilómetros a la redonda y se les ha preguntado dónde estaban aquel día.

La Comisaría de Elche descartó los primeros días involucrar a algún grupo especial de investigadores para que colaborara en la resolución del asesinato y se fía todo a la labor del grupo de Policía Judicial, amplio, formado y con experiencia que, aunque pueda sonar raro, no solo tiene este asunto sobre la mesa, aunque pueda ser su prioridad. Hay que remontarse a más de una década para encontrar un crimen que estos mismos agentes no hayan sido capaces de resolver en Elche; en aquel caso, un torso que apareció sin cabeza y que sigue sin haber sido identificado. Antaño, la Comisaría llegó a contar con un pequeño grupo de agentes para la resolución de crímenes sin resolver, eran otros tiempos. Desde el primer día, la palabra extraño se ha colado en este estrangulamiento porque nadie se lo ha explicado, pero tampoco nadie confía ya en una solución rápida ni fácil porque a medida que pasan los días, el asesino gana en confianza y sólo se puede confiar en un golpe de suerte o de trabajo, porque mucho de esto se ha sembrado, para detener al culpable.