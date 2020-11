Tres días después de dejar plantado al equipo de gobierno (PSOE y Compromís) y no acudir al pleno extraordinario para debatir las posibles enmiendas a los Presupuestos Generales de Estado, que había solicitado la oposición (PP, Cs y Vox), el portavoz del Grupo Municipal Popular, Pablo Ruz, ha presentado las once enmiendas que los populares han elevado a las Cortes Generales por un montante de inversiones para la ciudad que ascendería a 20 millones de euros. Ruz ha destacado que esas once enmiendas son prácticamente la mitad (25) de las presentadas por su formación en toda la provincia, "reclamando las inversiones necesarias para el desarrollo de nuestro municipio, inversiones que han sido obviadas por PSOE y Podemos".

El edil ha declarado que “las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para Elche han sido ridículas y lo peor de todo esto es que tienen el aval y la complacencia del alcalde de Elche, el socialista Carlos González y el diputado y secretario general del PSOE de Elche, Alejandro Soler. Si González iba a votar a favor de la mesa trabajo, le exigimos que muestre las enmiendas al PGE; es decir, que exponga que enmiendas va a presentar su Grupo al Senado o mejor, que digan que enmiendas han presentado al Congreso”. Entre las enmiendas presentadas destaca la finalización de la Ronda Sur, la conexión directa del AVE de Elche con la Autovía a-70, el acceso directo desde la autovía A-70 con el Parque Empresarial de Elche o la conexión ferroviaria entre el aeropuerto de El Altet y Alicante.

El popular han señalado que también han solicitado una partida para “la promoción del Misteri d´Elx como Patrimonio Mundial de la Humanidad, el tercer carril A7 entre Elche y Murcia, la modernización de la red de cercanías de la Línea C1 Alicante-Elche-Murcia, la conexión del aeropuerto con la estación ADIF de Alicante o el estudio del tercer carril Elche-Villafranqueza- Alicante”.

“El total de estas enmiendas suponen más de 20 millones de euros para infraestructuras de nuestro municipio, enmiendas que esperamos que sean apoyadas por todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales puesto que responden a las necesidades de todos los ilicitanos” ha concluido Ruz.