Los facultativos de la Comunidad Valenciana se han movilizado hoy en contra de la situación que sufren desde el comienzo de la pandemia y por la falta de diálogo con los responsables de la Conselleria de Sanidad, en especial, con la consellera Ana Barceló, lo que ya habían denunciado hace semanas. En centros de salud, como El Toscar o Doctor Alberto García, los profesionales han salido a la puerta a protestar y dar lectura a un manifiesto que, por su interés, reproducimos íntegramente. En él, atacan directamente al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y piden dimisiones.

MANIFIESTO CONCENTRACION 24 DE NOVIEMBRE

Son los días como hoy, los que nos hacen sentirnos más orgullosos de ser médicos, con un mil y una razones que nos legitiman para el conflicto que mantenemos y que, por responsabilidad y compromiso, por solidaridad con todos los que hoy están ingresados, con los que están luchando por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos, tenemos que hacer una concentración, en vez el paro que estaba previsto. Frente a la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad y la generosidad de los médicos está un ministro de Sanidad que prefiere tener a toda la profesión médica en conflicto a empezar un dialogo que dé soluciones consensuadas a los graves problemas que estamos afrontando.

Son días como hoy, los que nos preguntamos, porqué los aplausos se han convertido en un recorte de derechos sin precedentes, en dinamitar toda la formación especializada de este país, y en poner en grave riesgo la continuidad de un Sistema Nacional de Salud de calidad. Son días en los que nos preguntamos, porqué llaman necesidad, a lo que solo es una falta total y absoluta de planificación; una muestra mas de la incompetencia de los que en vez buscar soluciones consensuadas, buscan la imposición, la confrontación y el enfrentamiento político continuo. Hoy, los médicos están en una encrucijada, o aceptar que se tienen que autoexiliar, o aceptar unas condiciones de trabajo draconianas que los privan de todos los derechos, en un ejercicio mas de abuso de la vocación que profesamos.

Nosotros no aceptamos ni una cosa ni la otra. Los médicos están agotados, cansados, y mas comprometidos que nunca con sus pacientes, pero también están enfadados, hartos de de que se decida sobre el ejercicio de su profesión sin contar para nada con ellos. Por eso están en conflicto. Conflicto que seguirá, mientras no se retire el RD-L 29/2020 y, desde el dialogo y la voluntad negociadora, se den soluciones a los graves problemas que tenemos; problemas que venimos denunciando desde hace años y que nos han conducido a la encrucijada en la que hoy nos encontramos. Sr. Pedro Sánchez, Sr. Illa, en un momento de pandemia, en un momento de grave crisis sanitaria, ustedes prefieren tener a toda la profesión médica de este país en conflicto, a iniciar siquiera el dialogo. Un conflicto que los médicos no queremos, pero al que ustedes irresponsablemente nos han abocado. ¿Puede este país permitirse tener un ministro de Sanidad que se niegue a dialogar con los profesionales médicos, en un momento tan crítico como este? Evidentemente, no. Illa, Dialogo o Dimisión.